Misterij oko Ivana Perišića, zašto je propustio posljednji trening?!

Ivan Perišić propustio je posljednji trening prije puta u Kopenhagen, gdje Hrvatska u ponedjeljak 28. lipnja igra susret osmine finala protiv Španjolske.

Nismo mogli provjeriti zašto nije trenirao, ali smo posredno saznali da ga je izbornik Zlatko Dalić poštedio zbog navodnog umora.

Što je vrlo čudno jer je to posljednji jaki trening prije utakmice sa Španjolcima, a Ivan Perišić je naš najbolji igrač na ovom prvenstvu.

Postavlja se pitanje kakav je to misterij oko njega i zašto tako važan igrač dobiva poštedu dva dana prije tako važne utakmice.

Foto: PAUL ELLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland Soccer Football - Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - June 22, 2021 Croatia's Ivan Perisic celebrates scoring their third goal Pool via REUTERS/Paul Ellis PAUL ELLIS

Reprezentacija leti za Kopenhagen u 10 sati i tad će se znati hoće li Ivan uopće putovati s ostatkom momčadi.