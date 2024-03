Mislite da je Modrić naš najbolji igrač u Španjolskoj? Zasjenio ga je drugi Hrvat

Današnji dvoboj 29. kola španjolske La Lige između desetoplasirane Osasune i prvoplasiranog Real Madrida (16.15, ArenaSport 6) ujedno će označiti i dvoboj jedina dva hrvatska igrača koja trenutačno igraju u prvom razredu španjolskog nogometa te dvojice hrvatskih reprezentativaca, napadača Osasune Ante Budimira (32) i veznjaka Real Madrida Luke Modrića (38). Iako nam je svima jasno da je Modrić apsolutna nogometna ikona te jedan od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa, mora se priznati da je, isključivo gledano u ovoj sezoni, Budimir najbolji hrvatski igrač u La Ligi.

Gol svake 153 minute

Naš 190 centimetara visok centarfor trenutačno igra svoju najbolju sezonu u karijeri tijekom koje se i vratio na popis hrvatskih reprezentativaca. Budimir je u 28 nastupa postigao 14 pogodaka, čime je na diobu trećeg mjesta ljestvice najboljih strijelaca u prvenstvu. Prvoplasirani je Realov Jude Bellingham koji je zabio 16 golova, drugoplasirani je Getafeov Borja Mayoral s 15, a s Budimirom treće mjesto dijele Artem Dovbijk iz Girone i Alvaro Morata iz Atletico Madrida.

U španjolskoj Marci nedavno je objavljena tvrdnja da je Budimir glavni razlog zašto je Osasuna bliža mjestu koje vodi u Europi nego mjestima koje vode u niži rang natjecanja, i ta tvrdnja ima vrlo dobro uporište u činjenicama. Da prvo interpretiramo ljestvicu, Osasuna je s 36 osvojenih bodova šest bodova udaljena od mjesta koje vodi u europska natjecanja, a 14 bodova udaljena od zone ispadanja. A sada valja dokazati ovu tvrdnju iz Marce. Naime, ne postoji klub u španjolskoj ligi koji toliko ovisi o golovima pojedinca kao Osasuna o Budimiru. Po tom omjeru, Budimir je zabio 14 od 31 ligaškog gola Osasune, što je čak 45,2% golova svojeg kluba, a na toj ljestvici slijedi ga spomenuti Mayoral koji je zabio 15 od 36 Getafeovih pogodaka (41,6%). Nadalje, po ocjenama aplikacije SofaScore, Budimir je s ocjenom 7,24 daleko najbolji igrač Osasune. Dovoljno o tome nam govori podatak da se hrvatski napadač nalazi na 22. mjestu najboljih igrača La Lige, a drugi najbolji igrač Osasune, vratar Sergio Herrera tek na 95. mjestu s prosječnom ocjenom 7,02. Da zaključimo, svi dokazi nam kažu da Osasuna ove sezone uistinu ovisi o Budimiru.

Prema svim izračunima statističkih kategorija u odnosu na sve napadače u ligama petice, Budimirov igrački profil prilično je jasan. Riječ je o tipu igrača koji se tijekom utakmice ne nalazi u velikom broju prilika, ali je u njima vrlo efikasan. Ne ističe se po kreaciji ili kombinatorici, ali je zato jedan od pet najboljih centarfora Europe po osvojenim zračnim duelima, i po volumenu i po učinkovitosti. Što se tiče analize njegovih ovosezonskih pogodaka, od 14 golova je 11 postigao iz igre, a tri iz kaznenih udaraca. Nadalje, jedan od svojih 14 pogodaka je postigao izvan kaznenog prostora, a što se tiče raspodjele "arsenala", devet pogodaka postigao je lijevom nogom, jedan desnom, a četiri glavom.

Tek drugi u 21. stoljeću

Jako je važno naglasiti i gdje bi ova Budimirova sezona mogla stajati u kontekstu povijesti hrvatskih napadača. Kad uzmemo u obzir da Ante zabija pogodak svake 153 minute, ako nastavi tim istim ritmom, do kraja sezone će doći do brojke od 20 pogodaka. Time će se upisati u birano društvo naših nogometaša koji su od hrvatske samostalnosti zabijali 20 ili više pogodaka u nekoj od pet najjačih liga svijeta. Dosad su to postizala samo četiri hrvatska nogometaša; prvi je bio Alen Bokšić koji je u sezoni 1992./93. zabio 24 pogotka u sezoni Ligue 1 u Marseilleu, iduće sezone je Davor Šuker u Sevilli postigao 24 pogotka u La Ligi, a postao je i jedini koji je to učinio dva puta budući da je i u sezoni 1996./97. postigao 24 ligaška pogotka u dresu Real Madrida. U La Ligi je 20 ili više pogodaka u sezoni postigao i Alen Peternac. Bilo je to u sezoni 1995/96. kad je u dresu Real Valladolida poentirao 22 puta. Jedini hrvatski nogometaš koji je u 21. stoljeću uspio postići više od 20 golova u sezoni je Andrej Kramarić u sezoni 2020./21. u dresu Hoffenheima, s točno 20 pogodaka. Budimir ima veliku priliku postati tek drugi Hrvat u ovom stoljeću kojem je uspjelo te peti Hrvat od hrvatske samostalnosti. Uistinu igra veliku sezonu i zaslužio je da se o tome govori.