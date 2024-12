Mislav Oršić otkrio: Moguće je da se vratim u Dinamo! Traže me iz još jednog hrvatskog kluba

Hrvatski nogometni reprezentativac Mislav Oršić od ove je subote slobodan igrač. Nakon velike borbe za minutažu i igranje u turskom Trabzonsporu, šest mjeseci prije kraja ugovora odlučio je raskinuti ugovor s turskim prvoligašem. Dinamova legenda (31), igrač koji je navijačima plavih proteklih godina donio toliko radosti mogao bi se vratiti na Maksimir. Da je tome tako, potvrdio je u intervjuu kojem je dao portalu Germanijak.

- Prvi puta sam slobodan igrač. Mislim da je bilo evidentno kako je raskid najbolja opcija za mene i za klub. Nekako sam inzistirao da se to što prije napravi, možda i preuzeo određeni rizik na sebe da budem slobodan. Završena je ova priča i idemo prema novim izazovima - rekao je Oršić i krenuo golicati maštu navijačima Dinama.

Nije tajna da ga navijači žele ponovno gledati u Maksimiru, a Oršić u načelu nema ništa protiv povratka.

- Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan; u potrazi sam za novim klubom u kojem ću imati povjerenje i priliku da se vratim. Dinamo? Apsolutno da, ali pod uvjetom da me klub želi i da ljudi koji su tamo vjeruju da im mogu pomoći da naslov prvaka ostane u Zagrebu. Nisam od onih bi se vratili u Dinamo samo zato jer sam tu ostvario velike rezultate i igrao najbolji nogomet. To ne bi bilo fer prema nikome, niti bih se ja osjećao ugodno da se samo zbog toga vratim - rekao je uz dodatak kako financije ne mogu biti problem.

Tražila ga je i Rijeka...

- Da, rekao mi je moj agent Branko Hucika da ga je gospodin Mišković kontaktirao. Moj cilj je otići u momčad u kojoj ću igrati i vratiti se na stari put - rekao je.

Otrkio je kako mu je poziv izbornika Zlatka Dalića ove jeseni bio dodatan motiv da ustraje na tome da se vrati u formu.

- Izbornik me zvao na prvo okupljanje nakon ozljede. Počeo sam igrati u kontinuitetu, dizati se s formom i poziv mi je puno značio jer je bio dodatna motivacija. S novim trenerom sve se promijenilo. Pričao sam s izbornikom, rekao mi je da ću biti u fokusu ako pronađem novi klub i ako budem igrao. Sada je na meni da nađem tu sredinu, dobro odaberem, uđem u ritam i formu i vratim se na popis. U svakom slučaju motiv više.