Plavima ne odgovara to što danas moraju igrati: 'Oni su mislima na odmoru, bukirali su letove...'

Igrači Dinama i Varaždina već su danas trebali biti na odmoru, ostaviti iza sebe ovu polusezonu, no planovi su im poremećeni. Strašna tragedija u osnovnoj školi u Prečkom pogodila je sve i u petak kada se taj strašni čin dogodio razmišljalo se što učiniti. s obzirom na to da je subota bila Dan žalosti zbog preminulog djeteta, razmišljalo se o odgodi cijelog ovog posljednjeg kola, i Dinamo je želio da se to odgodi za drugi dio sezone.

No, slobodnih termina baš i nema, pa je prvo odlučeno da će se igrati, pobunili su se navijači, najavili bojkot. Na kraju je nađeno solomonsko rješenje, utakmica se nije igrala na Dan žalosti, igrat će se danas od 13 sati, ali bez publike. Što je razumljivo, objasnili su u Maksimiru da u tako kratkom vremenu ne mogu riješiti sve potrebno za organizaciju susreta s navijačima, parkiralište, redarsku službu i ostale detalje...

Dinamu je ova utakmica iznimno važna, bodovni zaostatak za Rijekom i Hajdukom plavi ne smiju povećati jer bi to donijelo dodatne probleme, možda bi bilo i smjena na sjednici Izvršnog odbora u ponedjeljak. Zato im sigurno ne ide u prilog to što se utakmica odgodila za danas.

- S obzirom na to da je to zadnja utakmica polusezone odgoda je sigurno puno toga poremetila. Treneri sad moraju smiriti nervozu kod igrača koje zacijelo ima zbog odgode. Znate kako je to kod igrača, već su mislima na odmoru, sigurno je već veliki broj njih bukirao letove, isplanirao odmor. Zbog toga dolazi do poremećaja i ritma i mentalnog stanja - kaže nam Damir Krznar koji je vodio plave, dugo bio i pomoćni trener i dobro zna kako razmišljaju igrači.

- Budite sigurni da bi dobar dio njih već danas otputovao, igrači su takvi, već bi se u subotu navečer pakirali, pogotovo igrači koji izvan Zagreba, a u Dinamu je uvijek puno takvih, zbog svega toga se kod njim makne fokus s utakmice. Iako, i oni koji žive u Zagrebu sigurno su isplanirali odmor s obitelji, a ovako gube jedan dan u ionako dosta kratkom 'prozoru' za odmor do početka priprema.

Druga otegotna okolnost je što će se igrati pred praznim tribinama. I to je Krznar iskusio, vodio je plave u vrijeme korone kada se puno utakmica odigralo pred praznim tribinama.

- I to može biti mali problem, no odgoda je ipak veći. Kako je riječ o zadnjoj utakmici ovog dijela sezone sigurno momčadi treba taj motivacijski poriv s tribina, taj faktor dobro dođe momčadi.

Kako je treneru voditi momčad u takvom ugođaju?

- S jedne je strane lakše jer igrači čuju trenera, u pravoj nogometnoj atmosferi jako je teško komunicirati s igračima na terenu, ali ipak nedostaje publika. Uostalom, zbog navijača i igraš utakmice, publika te nosi. U vrijeme korone smo se s vremenom naviknuli na igranje bez publike, ali svakako je drukčije kad ti je prva ili ovako jedna - zaključio je Krznar koji je 2021. vodio plave kad su protiv Šibenika slavili s 1:0 i osigurali naslov prvaka. Bilo je to otužno slavlje kad nije bilo nikoga s kome bi momčad slavila novi trofej.

Nenad Bjelica morat će dobro pripremiti svoje igrače, smiriti ih zbog toga što su im se poremetili planovi,a znamo da ni on nje voli igrati pred praznim tribinama. Vodio je Dinamo protiv Slovana u Trnavi u Europskoj ligi, plavi su slavili u toj utakmici u sezoni u kojoj su nakon 49 godina zaigrali u Europskom proljeću. Tada se u Trnavi igralo gotovo pred praznim stadionom, Slovan je bio kažnjen i samo 200 ljudi moglo je uživo gledati tu utakmicu. No, plavima to nije smetalo i upisali su tu važnu 2:1 pobjedu.

- Nadam se da više nikada nećemo iskusiti kako je igrati pred praznim tribinama. Nadam se da će protiv Spartaka stadion biti pun - poželio je trener Dinama nakon utakmice u Slovačkoj, ali želja mu se u cijelosti nije ispunila jer zbog Uefine kazne sjeverna maksimirska tribina bila je zatvorena.

No, sigurno je da će mu i danas manje smetati prazan maksimirski stadion ostvari li tu važnu pobjedu protiv jako dobrog Varaždina koji je bodovno izjednačen s plavima pa je današnja utakmica zapravo derbi za treće mjesto.