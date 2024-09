Miljenik Torcide: 'Nisu mi dali da dođem u Hajduk! Htio sam se odreći novca, ali...'

Iako je bilo govora da će se vratiti na posudbu u Hajduk do kraja sezone, vezni igrač Lazija, 27-godišnji Toma Bašić ipak će ostati u talijanskoj prijestolnici. Nije to tajna, Bašić, nekadašnji standardni prvotimac Hajduka, rado bi se vratio na Poljud, ali to u ovom prijelaznom roku nije bilo moguće. Potvrdio je to za 24 sata.

- Hajduk je sa svoje strane dao maksimum, i više od toga, ispregovarali su sve što je trebalo i sve je bilo u rukama predsjednika Lazia Claudia Lotita, kojemu se prijedlog nije svidio i nije dao zeleno svjetlo da se posao dovrši. To je jedini razlog zbog kojeg se nisam vratio na Poljud - kazao je Bašić.

Opovrgnuo je pritom i neke navode koji su išli u smjeru da se nije vratio zbog toga jer se nije htio odreći visokih primanja koje ima u Laziju.

- Dapače, bio sam se spreman odreći dijela primanja. Jednostavno, predsjednik je tako odlučio i tu se ništa nije moglo promijeniti - rekao je.

Bašić je rođeni Zagrepčanin koji se nakon omladinskog staža u Dubravi i NK Zagrebu okušao u Hajduku, za kojeg je igrao od 2015. do 2018. kada je za 3.8 milijuna eura otišao u francuski Bordeaux. Za splitski sastav odigrao je 75 utakmica u kojima je zabio 11 golova uz 14 asistencija.

