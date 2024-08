Miljenik Hrvata otkrio detalje borbe za život: 'Dobio sam sepsu, gornji dio mi je paraliziran...'

Japanski borac s hrvatskom putovnicom Satoshi Ishii (37), osvajač zlatne olimpijske medalje iz Pekinga 2008., preživio je borbu za život i konačno je otpušten iz bolnice. Prije šest dana objavio je fotografiju na kojoj nepomično leži na bolničkom krevetu zbog misteriozne bolesti, a sada je neprepoznatljiv.

"Napokon sam otpušten iz bolnice. Prije nekoliko tjedana, moj vratni disk i vratna kralješnica dobili su infekciju koja se razvila u sepsu. Zadnja operacija bila mi je 5. kolovoza i do jučer sam primao antibiotike preko infuzije. Moja težina pala je na 97 kilograma. Gornji dio tijela mi je paraliziran. Moram nastaviti s odlascima u bolnicu na rehabilitaciju, provjere krvi i magnetske rezonance. Hvala bolnici što mi je spasila život. Puno hvala svima na lijepim porukama... Stvarno to cijenim. Pokušavam svima odgovoriti koliko god mogu. Vaše poruke me čine snažnim i želim se ponovno boriti."

Kao što je rekao, težina mu je pala na 97 kilograma, a na vrhuncu forme je bio težak 115 kilograma. Nakon juda prebacio se na MMA gdje ga je Mirko Filipović dva puta svladao. Sad se odlučio za mirovinu, vratio u Japan i prebacio na cvjećarstvo:

"Idem u mirovinu. Nakon što se umirovim, želim živjeti u Fukuoki i raditi na pola radnog vremena. Moći ću naučiti nazive cvijeća i kako ga uzgajati."