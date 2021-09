Messi otkrio što se događa u odnosu Neymara i Mbappéa

U derbiju drugog kola Lige prvaka PSG je na Parku prinčeva pobijedio Manchester City s 2:0. Bila je to utakmica koju je cijeli nogometni svijet s nestrpljenjem čekao jer na terenu su se našle momčadi čija je zajednička vrijednost veća od 2 milijarde eura! I opravdala je očekivanja jer vidjeli smo puno lijepih poteza, dobrih udaraca, obrana vratara te – Messijev prvijenac.

Donnarummin demanti

Domaćin je na početku utakmice imao razlog za slavlje jer je već u osmoj minuti poveo, zabio je Idrissa Gueye. Gosti su nakon toga preuzeli inicijativu i praktički je imali do kraja susreta, dok se PSG orijentirao na kontre i u nekoliko navrata bio poprilično opasan. Pep Guardiola posebno će pamtiti 27. minutu kad si je na klupi iščupao i ono malo kose što mu je ostalo na glavi. De Bruyne je tada ubacio, Sterling iz blizine pogodio gredu, na odbijenu loptu natrčao je Bernardo Silva, imao prazan gol, ali je s tri metra i on pogodio gredu.

I u nastavku utakmice slična slika, City napada, pokušava, ali obrana PSG-a i sjajni Donnarumma nisu im dopustili da zatresu mrežu.

– Sretan sam zbog ove velike pobjede, ali moram istaknuti da sam sretan i u klubu. Ljudi su pisali po društvenim mrežama o tome kako napuštam PSG jer je Navas starter... Smijao sam se gledajući to sve. Puno je lažnih vijesti! Potpuno sam sretan u PSG-u, a ljudi neka pričaju. Klub me podržava – kazao je nakon susreta vratar Donnarumma.

Na ovoj iznimno važnoj utakmici ukazao se i argentinski čarobnjak Lionel Messi. Odigrao je sjajan dupli pas s Mbappéom i odličnim udarcem postavio konačni rezultat. Bio mu je to prvijenac u dresu pariškog kluba, a čak 27. pogodak koji je u Ligi prvaka zabio engleskim momčadima. Također je nastavio zadavati glavobolje bivšem treneru Guardioli jer ovo mu je bio sedmi pogodak koji je u Ligi prvaka zabio njegovim momčadima (peti protiv Cityja, dva je postigao protiv Bayerna), što nijednom drugom igraču nije pošlo za rukom. Ili, bolje rečeno, nogom.

– Jako sam sretan zbog rezultata, ali i zbog sebe. Ovo je bila iznimno važna utakmica za nas, pogotovo nakon remija protiv Bruggea u prvoj utakmici. Bilo je divno proslaviti gol s našim navijačima. Silno sam ga želio postići baš sada, i to iz više razloga: već sam nekoliko utakmica nastupio za PSG bez gola, igrali smo pred našim navijačima, i to protiv jakog suparnika, jednog od favorita za osvajanje europskog naslova – kazao je Messi.

Ozračje je sve bolje

PSG je došao do velike pobjede, štoviše prve u povijesti protiv Manchester Cityja (bio im je ovo peti međusobni susret, nap. a.), navijači su s pravom radosni, ali ima tu još dosta posla za trenera Pochettina. Vidjelo se da napadački trojac Messi – Neymar – Mbappé još uvijek nije potpuno uigran i uštiman. Posebno se to odnosi na Neymara i Mbappéa koji imaju neke trzavice. Naime, Francuz se već žalio kako mu Brazilac ne dodaje loptu, a u tom segmentu ni u susretu protiv građana nije bio zadovoljan jer je u nekoliko navrata širio ruke i kolutao očima. No pobjeda je ipak donijela bolje ozračje pa se ovaj moćni trojac zajedno fotografirao nakon utakmice.

– Suradnja s Neymarom i Mbappéom pomalo se popravlja. Počeli smo se upoznavati i igrati zajedno. Uvjeren sam da ćemo se popraviti – zaključio je Messi.