Matej Jaroš osvojio peti uzastopni naslov

Matej Jaroš, član Moto kluba Požega Promet, u Jastrebarskom je osvojio prvo mjesto na zadnjoj utrci sezone i potvrdio naslov prvaka Hrvatske u Crosscountryu u klasi Pro 30+ za 2025. godinu.

Jarošu je ovo peti uzastopni naslov u ovoj disciplini (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.).

- Hvala svima koji su pomogli ove sezone. To su Sherco Hrvatska – na motoru ove sezone, drugi naslov osvojen sa Sherco motorom, Plews Tyres Adria – na gumama i najboljem gripu tokom sezone.

Hvala Davoru Bradviću, Fitnessclub Play– na pripremi tokom cijele sezone, već 15 godina su moji ponosni sponzori, Moto Klub Požega Promet– na podršci svih ovih godina, još jedan naslov je u vitrinama.

Hvala Branku Fržoviću na pomoći tokom sezone, hvala i manageru Marinu Kakuku.

Hvala na kraju mojoj obitelji, mojim curama koje sve ovo moraju trpiti jer tata voli vozit utrke. A za 2026. ćemo tek vidjeti kakav je plan - rekao je Jaroš.