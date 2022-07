Martić za polufinale protiv olimpijske pobjednice - Benčič, a Thiem u četvrtfinalu nakon 14 mjeseci

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 85.) će u petak u četvrtfinalu WTA 250 turnira u švicarskoj Lausannei igrati protiv domaće predstavnice i aktualne olimpijske pobjednice Belinde Benčič (WTA - 13.).

Benčič je u četvrtak u dvoboju drugog kola svladala sunarodnjakinju Susan Bandecchi (WTA - 229.) sa 6-3, 6-4.

U dosadašnja tri međusobna dvoboja Martić je jednom pobijedila 25-godišnju Švicarku, na zemljanoj podlozi u američkom Charlestonu prije tri godine, dok je Benčič slavila na oba meča odigrana na travnatoj podlozi.

Martić i Benčić će u petak na teren nakon što budu odigrana preostala tri četvrtfinala, a njihov dvoboj neće započeti prije 17.30 sati.

WTA Lausanne - 2. kolo

Olga Danilović (SRB) - Ana Kalinskaja 6-3, 3-6, 7-5

Jule Niemeier (NJEM) - Eva Lys (NJEM) 6-4, 6-2

Caroline Garcia (FRA/6) - Leolia Jeanjean (FRA) 6-1, 6-4

Belinda Benčič (ŠVI/2) - Susan Bandecchi (ŠVI) 6-3, 6-4

Foto: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller 13.07.2022, Lausanne, SUI, WTA Tour, Lausanne, im Bild Petra Martic (CRO) // during ladies Championschip Lausanne of WTA Tour. Lausanne, Switzerland on 2022/07/13. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, ITA only***** Photo: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller/EXPA

Austrijski tenisač Dominic Thiem (ATP - 339.) prvi put poslije više od 14 mjeseci ponovno će zaigrati u četvrtfinalu na ATP Touru, nakon što je u četvrtak u 2. kolu ATP turnira u švedskom Bastadu svladao Španjolca Roberta Bautistu Aguta (ATP - 20.) sa 7-6 (5), 3-6, 6-4.

Pobjednik US Opena 2020., dvostruki finalist Roland Garrosa (2018. i 2019.) te finalist Australian Opena (2020.) posljednji je put u četvrtfinalu bio na madridskom Masters 1000 turniru u svibnju 2021., a mjesec dana poslije je ozlijedio zglob zapešća, završio na operaciji i izbivao s ATP Toura do travnja ove godine.

Na prvih šest turnira je doživio šest poraza u prvim kolima, da bi konačno u Bastadu došao do prve pobjede kad je u prvom kolu svladao Finca Emila Ruusuvuorija.

"Ta mi je pobjeda me napunila samopouzdanjem i pokazala da se mogu natjecati s najboljim tenisačima svijeta", izjavio je Thiem nakon što je svladao Bautistu Aguta za kojega je ustvrdio da je uvijek vrlo težak suparnik.

Thiemov sljedeći suparnik je 21-godišnji Argentinac Sebastian Baez (ATP - 34.) koji je sa 6-2, 6-3 bio bolji od Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine (ATP - 36.).

ATP Bastad - 2. kolo

Sebastian Baez (ARG/8) - Alejandro Davidovich Fokina (ŠPA) 6-2, 6-3

Dominic Thiem (AUT) - Roberto Bautista Agut (ŠPA/4) 7-6 (5), 3-6, 6-4

Laslo Đere (SRB) - Marc-Andrea Huesler (ŠVI) 7-5, 6-2

Andrej Rubljov (2) - Federico Coria (ARG) 7-5, 4-6, 7-6 (2)

