Cvitanović: Gavranović se posebno pripremao za Rijeku

Trener Dinama Mario Cvitanović najavio je sutrašnji derbi s Rijekom na Rujevici u 23. kolu HNL-a.

- Jako važna utakmica za nas, sigurno da je derbi poseban gušt i zadovoljstvo igrati samim time što je najavljen još u nedjelju. Ova utakmica treba biti jedan poticaj za nas, motivacija više. Idemo tamo po rezultat, po dobru igru i prezentirati se kako svi zajedno želimo - rekao je Cvitanović.

Kakva je situacija sa Soudanijem?

- S obzirom da nismo imali puno vremena od prošle utakmice, odlučit ćemo u zadnji trenutak. Ponavljam, samo zdravi i maksimalno spremni igrači mogu istrčati na teren - izjavio je Cvitanović te nadodao:

- Imali smo malih problema s treningom zbog terena, odradili smo trening na umjetnoj travi, ali to ne smije umanjiti važnost i našu pripremu za utakmicu. Idemo tamo igrati nogomet, suprotstaviti se na najbolji mogući način.

Razlikuje se priprema utakmice u odnosu na odgođeni susret?

- Samo nemogućnost vremena i nekih stvari što smo pripremali za tu utakmicu a nismo mogli ponavljati u ova dva dana. Pripremili smo dio. Sigurno je razlika kada igrate utakmicu subota- subota i subota-srijeda, ali to nas ne smije sputati u našoj namjeri. Idemo odigrati kako spada.

Napadač Dinama Mario Gavranović opet će igrati na Rujevici odakle je stigao u Dinamo.

- On je tu pripremu same utakmice prošao već prije desetak dana. nemam posebnih razgovora s njim. On je ozbiljan, kvalitetan i stabilan dečko, koji zna svoju ulogu i dat će sve od sebe te ostvariti zahtjeve koje predstavimo pred njega.

Najveća opasnost od Rijeke?

- Imaju jasnu fizionomiju igre, jasnu ideju i standardne ideje u koncepciji svoje igre u fazi obrane i fazi napada. Dolaskom Leovca imaju dva lijevaka na bočnim pozicijama, imaju dobre rotacije po bočnim pozicijama, dobre kontre, jednostavnost u igri i dobar stil. Međutim, na nama je da anuliramo sve to, i da se tako postavimo.

Je li Dinamo favorit?

- Favorit će biti onaj tko se bolje nametne na terenu u svim segmentima igre.