Marija Tolj europska prvakinja u bacanju diska

Marija Tolj iz Orebića europska je prvakinja u bacanju diska na Zimskom bacačkom prvenstvu u portugalskoj Leiriji u konkurenciji do 23 godine. Pobijedila je hicem od 56,31 metar. Marija ima tek 18 godina, a u toj dobi Sandrin najbolji hitac bio je 55,89 metara. No Sandra je već sljedeće godine, s 19 godina, bacala disk 62,79 metara, a to će za Mariju biti doista velik izazov. Inače, Marija podjednako dobro baca i kuglu koju je trebala bacati na ovom Zimskom bacačkom prvenstvu, ali je izbornik Mladen Katalinić procijenio da je trenutačno u boljoj formi u bacanju diska.

– U osnovnoj školi bacala sam kuglu. Kako sam bila najbolja na tim školskim natjecanjima, rodila se ljubav prema kugli. Zbog kugle sam otišla u Zagreb i tu sam počela ozbiljnije trenirati atletiku. Pokojni Ivan Ivančić na jednom treningu dao mi je da probam baciti disk. U tom trenutku rodila se ljubav prema disku – rekla je Marija.