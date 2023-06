Luka Modrić odlazi iz Reala! Iz Saudijske Arabija stigla najveća ponuda do sad

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić zatražio je odlazak iz Reala nakon što je i njemu iz Saudijske Arabije stigla nevjerojatna ponuda. Španjolci su do sada pisali kako Modrića milijuni ne zanimaju, no OK Diario piše kako je stila ponuda teške 120 milijuna eura za tri sezone.

"Dramatičan preokret! Modrić u nedjelju vjerojatno oprostiti od Reala i Santiago Bernabeua na utakmici protiv Bilbaa. Već je obavijestio Real o svojim namjerama. Činilo se da će ostati, ali Saudijci su se javili s još boljom ponudom zbog koje je promijenio je mišljenje", pišu Španjolci.

"Čini se da je Real odmah krenuo u pregovore s Danijem Ceballosom kako bi barem njega zadržali. Stiže i Jude Bellingham koji će popuniti prazninu nastalu Modrićevim odlaskom", zaključuju o budućnosti kraljevskog veznog reda.

