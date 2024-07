Luka Modrić ima gomilu novca, može otputovati kamo želi, a evo gdje ljetuje

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i "desetka" madridskog Reala, Luka Modrić, od ove srijede i službeno je novi kapetan kraljevskog kluba. Tri tjedna nakon što mu je istekao dotadašnji ugovor, klub sa Santiago Bernabeua objavio je da je s Modrićem potpisao produljenje suradnje do 30. lipnja 2025. godine. Bilo je jasno da će Modrića dočekati nešto izmijenjena uloga u momčadi, a zna se da će imati i bitno manji ugovor nego prijašnjih godina.

Do 30. lipnja Modrić je zarađivao u bruto iznosu točno 21.8 milijuna eura godišnje. Zadnjih pet godina imao je isti ugovor, a sada će on biti bitno smanjen. Po podacima Capologyja, najpoznatije svjetske web-stranice koja se bavi zaradom sportaša, novi Modrićev ugovor ima vrijednost od 10.4 milijuna eura. To znači da bi u ovoj sezoni zarađivati trebao čak 52 posto manje nego prije.

No, Luku to neće previše brinuti budući da je u veličanstvenoj karijeri zaradio ogroman novac. Spomenuti portal izračunao je da će hrvatski veznjak u karijeri uprihoditi više od 140 milijuna eura.

No, unatoč novcu, Luka je ostao skroman i prizeman, a dokazuje to i izbor mjesta na kojem ljetuje prije nego što se pridruži pripremama Reala. Iako Luka može otići bilo kamo na svijetu, snimljen je kako se odmara na popularnoj plaži Petrčanima u blizini Zadra, a tamo ima i kuću. Prije toga je s Mateom Kovačićem i obiteljima bio u Dubrovniku, na Pelješcu i Korčuli.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo