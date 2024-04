Ludi derbi Chelsea i Uniteda: Plavi zabili dva gola u posljednjoj minuti utakmice

Engleski nogometni premierligaš Liverpool vratio se na prvo mjesto ligaške ljestvice nakon što je u susretu 31. kola pobijedio "fenjeraša" Sheffield United sa 3-1. "Redsi" su stigli do prednosti u 17. minuti nakon velike pogreške hrvatskog vratara Ive Grbića na suparničkim vratima. Grbić je "poklonio" domaćinu pogodak pogodivši prilikom ispucavanja Darwina Nuneza od kojeg se lopta odbila u mrežu. Hrvatski vratar je imao dovoljno vremena kako bi ispucao loptu, no predugo je čekao pa je Urugvajac blokirao njegovo ispucavanje.

Gosti su uspjeli izjednačiti nakon autogola Conora Bradleyja u 58. minuti, no Liverpool je potom "stisnuo gas" i golovima Alexisa Mac Allistera u 76. i Codyja Gakpa u 90. minuti dohvatio važne bodove. U drugom susretu večeri Chelsea je nevjerojatnim preokretom u sudačkoj nadoknadi porazio Manchester United sa 4-3. "Bluesi" su sjajno otvorili susret i golovima Conora Gallaghera (4) i Colea Palmera (19-11m) poveli su 2-0, no United je do poluvremena izjednačio preko Alejandra Garnacha (34) i Brune Fernandesa (39).

"Crveni vragovi" su u 67. minuti okrenuli rezultat nakon sjajne kontre koju je u novi pogodak pretvorio Garnacho. Međutim, velike zasluge za gol ima i Antony koji je fantastičnom loptom, vanjskom felšom uposlio Garnacha. Domaćin je desetoj minuti nadoknade uspio izjednačiti iz kaznenog udarac kojeg je realizirao Palmer postigavši svoj drugi gol na utakmici. Diogo Dalot je srušio Maduekea unutar šesnaesterca, situacija se dosta dugo provjeravala, a na koncu je sudac Jarred Gillett pokazao na bijelu točku.

Kada se već činilo kako će momčadi remizirati, "Bluesi" su brzinski izveli korner, Fernandez je uposlio Palmera koji je ušao u kazneni prostor i iskosa snažno opalio pogodivši u 11. minuti nadoknade za 4-3 i ludnicu oduševljenja na Stamford Bridgeu. Liverpool vodi na ljestvici sa 70 bodova, Arsenal ima 68, a Manchester City 67 bodova, a dodajmo kako vodeći trojac ima i po utakmicu manje. Chelsea je deseti sa 43 boda, dok je ManU na šestom mjestu sa 48 bodova.

