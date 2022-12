Lovren bio na rubu suza: Znam kroz što sam prošao, tužbe za salutiranje sam već pripremio, a vjerujem da su velikani bili favorizirani

Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan ruskog Zenita Dejan Lovren (33) gostovao je večeras u emisiji 'Bujica' voditelja Velimira Bujanca. Stoper vatrenih dao je nekoliko zanimljivih komentara tijekom i po povratku sa Svjetskog prvenstva u Kataru, u kojima se dotaknuo svojih kritičara. Nakon što se osvrnuo na kritike vezane uz igru, pozabavio se onima vezanima uz pjevanje pjesama Marka Perkovića Thompsona.

- Možda su ljubomorni - rekao je Lovren neki dan za Novu TV, a sada dobio priliku sve zajedno još prokomentirati.

Bujanec je za početak Lovrenu čestitao na brončanoj medalji. Je li bilo šanse da budu prvi?

- Naravno da je bilo šanse. Malo je nedostajalo da opet dođemo do finala. Ne vrijedi se sad vraćati u prošlost i žaliti za prolivenim mlijekom. Moram pažiti što pričam jer ne želim sve svoje osjećaju tu... Vjerujem da su velikani bili favorizirani nauštrb jedne male Hrvatske. To se i 2018. nažalost desilo u finalu. Tad se gledalo na VAR-u ona snimka penala, ovaj put nije. Oštećeni smo, definitivno - istaknuo je.

Vrhunac nastupa vatrenih na Mundijalu bila je pobjeda nad Brazilom.

- To je, iskreno, za nas bilo finale. Znali smo da, ako pobijedimo, možemo stvarno ići daleko. Ni moji najbliži nisu vjerovali. Nitko nije očekivao produžiti hotelsku sobu. Većina Hrvata nije vjerovarala jer znam kako se disalo. Ne uzimam im to za zlo. Svi su očekivali od Brazila da osvoji Svjetsko prvenstvo.

Koliko mu znači igranje za Hrvatsku?

- To je za mene ponos. Da mogu predstavljati svoju državi na tim velikim natjecanjima. Svoj narod. Propatili smo i patimo dan danas. Kad poslušam himnu, ja se svaki put naježim. Zato dajemo to nešto na terenu što drugi možda nemaju. Imamo to nešto posebno. Mislim da se s tim rodiš - rekao je.

Kakvu glazbu slušaš prije utakmice, upitao ga je Bujanec.

- Imam ih dosta, ali jedna od dražih je 'Lijepa li si'.

Stih 'Herceg-Bosno, srce ponosno' mnogima smeta, dodao je voditelj...

- Znam otkud potječem, znam kroz što sam prošao - rekao je Lovren na rubu suza, dodajući kako je s tri godine zbog rata morao s obitelji preseliti u Njemačku.

Kao mlađi posebno je bio zainteresiran za igranje u jednom klubu.

- Uvijek mi je bila želja otići u Bayern, pogotovo zbog roditelja. Tamo sam proveo dobrih sedam godina, ali nije mi se ispunila želja. Igrao sam protiv njih.

Pokušavali su vas destabilizirati psihički... Izbornik Dalić cijelo je vrijeme vjerovao u vas, kaže Bujanec.

- Bitno mi je da su oko mene ljudi koji mi vjeruju i ja im vratim na terenu. Kad mi daš priliku, ja ću ju iskoristiti. Mislim da je Zlatko u ove četiri i pol godine vidio da nisam prevarant, lažov i to je to. Ne slažemo se uvijek u svemu, ja pokažem svoje emocije, on svoje i nogomet je ponekad takav. Prekrasno je kako su ga dočekali u Livnu. Čovjek koji ne zaboravlja odakle dolazi - objašnjava Lovren.

Na autobusu vatrenih piše 'Obitelj'.

- Od 2018. to je buknulo. Od 52, 53 dana koliko smo bili u Rusiji, nismo imali nijedan incident, držali smo se svi zajedno. Ponekad, ako smijem reći, nekome to i dopi*di. Odmah bih htio zahvaliti igračima i stožeru. Dalić balansira s nama.

Thompson je vatrenima pjevao na dočeku 2018. U prilog Bujice stoji kako mu organizatori prvo nisu dopustili da pjeva i nisu mu uključili mikrofon, da bi potom zapjevao bez glazbene podloge. Radi li se doček za političare, bilo je pitanje za Lovrena.

- Šokantno, iskreno. Ali opet smo zapjevali. Kad jedan krene, svi krenu. Narod zna da mi nikad nećemo dopustiti da nas se ušutka. Za svoju domovinu sam spreman jer ja volim svoju domovinu i to mu nikada neću dopustiti. Poštujem ljude iz Srbije, oni mene poštuju i o tome uopće ne želim raspravljati. Novak Đoković mi je prvi čestitao - rekao je.

Lovren je pjesmu 'Lijepa li si' počeo pjevati na nedavnom dočeku. Mnogi optužuju voditeljicu Ivu Šulentić da mu je prerano oduzela mikrofon.

- 2018. je bila veća emocija jer je sve bilo spontanije. Sad je sve bilo po nekom protokolu. Mi smo tu zbog naroda. Mi smo narodu htjeli pokazati tko smo. To je baš 'bullshit'. Mi smo tamo, ljudi nas čekaju po par sati i sad da idemo po protokolu. Mi kad uzmemo mikrofone, mislim da zaslužujemo da do kraja otpjevamo kako spada.

Tko bi za Lovrena bili voditelji programa?

- Iskreno, da je Šime bio ovdje, bio bi odličan voditelj.

Uslijedio je prilog slavlja Lovrena i Marcela Brozovića, koji su u Velikoj Gorici pjevali 'Čavoglave', između ostalog izgovarajući pozdrav 'Za dom spremni'.

- Što bi trebali, slušati violinu? - nasmijao se Lovren.

Luka je izjavio kako neće nositi traku duginih boja. Lovren se osvrnuo i na pisanje medija da je fašistički salutirao.

- Kad nam netko nešto nametne, tu je kraj priče. Ne volim nametanja. Mjesec dana prije SP-a nisam otvorio novine jer znam da je to veliki pritisak na mene i na izbornika, i sve ostale. Ali, naravno, informacije dođu do mene. Tužbe sam već pripremio, nema tu oprosta za neke stvari. Neću dopustiti mržnju.

Bio se verbalno obračunao s dijelom hrvatskih novinara na Svjetskom prvenstvu. Tražili su ga izjavu, kaže, bez čestitke, iako su mu ruski novinari prije toga čestitali

- Rekao sam da ne može, idem u bus. Krenuo je podsmijeh. Smijanje na najjače. Vrag mi nije dao mira. Ne volim biti u centru pažnje. Očito Bog nije dao mira. Ja se vratim i pitam ih 'što se smijete'. Svi su zašutili i jedan od njih je odgovorio 'zašto nam ne daješ izjavu'. Rekoh, sram vas može biti. Jer vi niste sretni zbog nas. Stranci su sretniji nego vi. Kad god nas spuste na zemlju, mi se dižemo i idemo dalje. Ja sam tu za svoju domovinu - razborito odgovara.

Vraća li se u Rusiji, ide li u Fenerbahče, o svačemu se još piše...

- Zasad sam igrač Zenita. Želim se dobro odmoriti, mrvicu se maknuti od svega, ugasiti telefon i ne slušati mušice.

Kao i Dalić, zahvalio je braniteljima.

- Hvala svim generalima, vojnicima, braniteljima. Takve stvari se ne zaboravljaju. To je bilo za njih - zaključio je Lovren, koji je Bujancu na kraju poklonio svoj dres s utakmice protiv Argentine.

