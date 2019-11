Lokos Grbić prvi je do Livakovića, mogao bi izbaciti Kalinića ili Slugu

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završnicu kvalifikacija za EP 2020. protiv Slovačke (te u prijateljsku utakmicu s Gruzijom) najspokojnija na vratarskoj poziciji, zahvaljujući sjajnoj formi Dominika Livakovića. Međutim, istodobno se izborniku i njegovu vratarskome stožeru, Ladiću i Mrmiću, pojavljuje i proplamsaj zebnje – što ako se nešto dogodi Livakoviću, tko je njegova prva zamjena ako se zna da su nam obojica vratara koje Dalić poziva ili posve bez minutaže (Lovre Kalinić) ili potpuno izvan forme (Simon Sluga)? Je li susret s Gruzijom možda prigoda da se isproba neki novi vratar?

Ususret novim akcijama hrvatske reprezentacije, konzultirali smo iz nekoliko izvora statistike vratara koji su već za nju nastupali, ali i još dvojice koji se, kao golmani iz sustava HNS-a, nameću kao moguće proširenje konkurencije i kao potencijalni debitanti. Tako, primjerice, platforma InStat u analizi učinka vratara u Hrvatskoj ligi kao legitimnoga kandidata za A vrstu, osim dakako briljantnoga Livakovića, u prvi plan gura golmana Lokomotive, 23-godišnjega Ivu Grbića, Splićanina kojeg se Hajduk olako odrekao prije godinu i pol, a sada briljira u klubu s Kajzerice.

U sveobuhvatnoj statističkoj analizi, u kojoj su obrađeni primljeni pogoci, postotak obrana, broj tzv. superobrana, uspješnih istrčavanja na centaršuteve, točnost u dodavanjima..., najveći indeks sveukupne uspješnosti ima Dominik Livaković (293), a prvi do njega, među vratarima s više od pet nastupa, ima upravo spomenuti Grbić (250). Ispred njega, s indeksom 272, Hajdukov je vratar Marin Ljubić, ali on ima samo tri ligaška nastupa ove sezone.

Sluga prima 1,82 po utakmici

Prema referentnim vrijednostima do prošloga vikenda, a u koje ulaze samo nastupi u Hrvatskoj ligi, statistika Dominika Livakovića očekivano je najuvjerljivija, ali u nekim kategorijama najočitije “strši” Ivo Grbić. To i nije neka senzacija ako se zna kako je gorostasni Splićanin Ivo (visok 195 cm) prošao čuvenu Hajdukovu vratarsku školu i do jučer bio vratar selekcije do 21 godine.

Dakle, Dominik Livaković u osam nastupa u Hrvatskoj ligi, od 26 šuteva koji su mu išla u okvir vrata obranio ih je čak 24 ili 92 posto (svladali su ga Lovrić iz Gorice i Jairo iz Hajduka), a imao je devet obranjenih udaraca iz kategorije tzv. superobrana. Livaković je usto imao 14 od 15 uspješnih istrčavanja na centaršuteve ili 93 posto.

Prema golu Lokomotive, koji je u 11 utakmica čuvao Ivo Grbić, bilo je upućena čak 165 šuteva, od toga 70 u okvir vrata; primio je 14 pogodaka, ali imao čak 56 obrana ili 80 posto. U kategoriji superobrana uz njegovo ime stoji impresivna brojka 18 (jednako kao i kod Čondrića iz Istre 1961, čiji je ukupni postotak obrana 73 posto, a indeks uspješnosti 236), a u 13 istrčavanja na centaršuteve bio je uspješan 12 puta ili u gotovo 92 posto slučajeva.

Zanimljivo, u kategoriji superobrana u Hrvatskoj ligi najuspješniji je vratar Intera, Slovenac Žiga Frelih, s čak 21. Njegov ukupni indeks uspješnosti je 237.

Vratar Hajduka, 23-godišnji Josip Posavec, zbog ozljeda je branio u samo osam ligaških utakmica. Od 22 udaraca u okvir obranio ih je 19 ili 86 posto, a imao je i pet superobrana. Posavec je u sedam istrčavanja imao šest uspješnih, i njegov ukupni indeks uspješnosti iznosi 248. Identičan Filipovićevom iz Slavena, a bolji nego Prskalov iz Rijeke (246).

Posebna vratarska priča ove sezone je 26-godišnjak na golu ewngleskog drugoligaša Luton Towna Simon Sluga. Naime, Riječanin je, kao pojačanje kupljeno za 1,7 milijuna eura, u prvih 11 utakmica sezone bio prvi vratar Lutona i u tih je 11 nastupa primio čak 20 pogodaka. Za neke od njih Simon je bio izravni krivac pa ga je trener Graeme Jones preselio na klupu i priliku dao Ircu Jamesu Sheai.

Sluga je u tih 11 nastupa primao čak 1,82 pogotka po utakmici, a od 43 šuta u okvir vrata obranio ih je 53,5 posto. Prema podacima sa specijaliziranoga nogometnoga web-portala whoscored.com, Simon Sluga s prosječnom ocjenom 6.01 drugi je najslabije ocijenjeni nogometaš Luton Towna. Simon je do sada ostvario samo jedan nastup za Hrvatsku, protiv Tunisa u lipnju ove godine u Varaždinu, u kojemu je Hrvatska bila poražena 1:2.

Lovre Kalinić mora u novi klub

Od svih hrvatskih aktivnih vratara, najviše nastupa za reprezentaciju (18) skupio je 29-godišnji Lovre Kalinić. Branio je i u kvalifikacijama za SP (Turska, Island), pa na SP-u (Island), pa u Ligi nacija (Španjolska dvaput, Engleska), na kraju i u kvalifikacijama za EP (Azerbajdžan, Mađarska), a onda, nažalost, neočekivano nestao sa scene. Posljednju natjecateljsku utakmicu za Aston Villu Lovre je odradio još davnoga 16. veljače ove godine, protiv West Bromwich Albiona u Championshipu. Inače, sve premijerligaške utakmice za Aston Villu ove sezone branio je 33-godišnji Englez Tom Heaton.

Šteta za Lovru, dokazanu vratarsku klasu, nekada najboljeg golmana belgijske lige i čovjeka koji je bio predodređen za Subašićeva nasljednika. U Engleskoj se nije usrećio i idealno bi bilo kada bi u siječnju pronašao novu pistu za uzlet.