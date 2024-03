Ljubimac zagrebačke publike objasnio zašto je od svih gradova odabrao baš hrvatsku metropolu

Rukometaši Zagreba putovat će na uzvratni susret doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvaka, u Montpellier, bez rezultatske prednosti. Naime, prva utakmica u zagrebačkoj Areni završila je bez pobjednika (27:27). S obzirom na ono što se događalo na parketu, više zadovoljstva mora biti na licima zagrebaša koji su gotovo svih 60 minuta lovili prednost gostiju. Jedan od boljih igrača u dresu Zagreba bio je srpski reprezentativac Miloš Kos.

Izabrao Zagreb zbog LP-a

– Borili smo se od prve do posljednje minute, a u uzvratu moramo biti još bolji. Obranu smo odigrali jako dobro tijekom cijele utakmice, bez obzira na to što smo primali neke lake golove u prvom poluvremenu. U napadu smo radili brojne pogreške na početku i to moramo popraviti. Vraćali smo se tijekom cijele utakmice i morat ćemo bolje u uzvratu. Na kraju smo i dobro izvukli taj remi. Cijelu sezonu uistinu igramo jako dobro u Ligi prvaka i plasman u četvrtfinale bio bi prava nagrada za sve to. Imamo se čemu nadati u Montpellieru – rekao je Kos, koji je postigao izjednačujući pogodak.

S pet pogodaka bio je drugi najbolji strijelac Zagreba. Pogodak više postigao je Zvonimir Srna. Imao je Kos tek 50 posto šuta, ali i tri asistencije. Ono što nije dobro jest to da je imao tri tehničke pogreške. I protiv Aalborga postigao je pogodak za bod u zadnjim sekundama. Sa 16 godina otišao je iz Kozarske Dubice u Izviđač iz Ljubuškog.

– Oni su 2018. godine bili jedini s konkretnom ponudom. Ljubuški je daleko, pet-šest sati vožnje od kuće. Nije bilo lako otići ni meni ni roditeljima. U Ljubuškom sam stanovao u jednoj kući pokraj dvorane, a cimer mi je bio također jedan mladi igrač, iz Žepča. Kasnije sam se preselio u neboder u kojem su stanovali svi igrači. Hranili smo se u hotelu. U Ljubuškom sam završio drugi, treći i četvrti razred srednje škole. Za studij za sada nemam vremena, ali nije isključeno da jednog dana nešto počnem studirati – rekao je Kos i dodao:

– To je bio jedan od najboljih klubova u Bosni i Hercegovini, klub velike tradicije. Puno je dobrih igrača izašlo iz tog kluba. Osobno sam igrao s Matejem Mandićem i Antom Grbavcem, koji su trenutačno vratari u Zagrebu. Tu je igrao i David Mandić, koji je otišao iz Zagreba baš kad sam ja došao 2022. godine. Prvi trener u Ljubuškom bio mi je Mario Bjeliš, poznati kružni napadač Metkovića. Sljedeće sezone dolazi i Ivano Pavlović, sjajni srednji vanjski Izviđača.

Zašto baš Zagreb?

– Prvo, klub igra Ligu prvaka, drugo, sada sam jako blizu kuće, a i mojima je blizu doći do Zagreba. Na kraju krajeva, Zagreb je najkvalitetniji klub na prostorima bivše Jugoslavije pa izbor nije bio težak. Naravno, neće Zagreb biti moja posljednja stanica u karijeri. Sigurno je da se u budućnosti vidim u nekom vrhunskom klubu – istaknuo je Kos.

Kako ste se snašli u Zagrebu?

– U početku je bilo malo teže dok se nisam naviknuo, Zagreb dobro poznajem jer u njemu imam dosta rodbine pa sam i kao mali tu često dolazio. Imam puno prijatelja, ali daleko od toga da puno izlazim. Rukomet mi je posao i moram biti profesionalac od glave do pete.

Slobodno vrijeme?

– Volim igrati videoigre na mobitelu. Dok sam bio u Ljubuškom, znao sam ići na košarkaške turnire tri protiv tri, znao sam igrati futsal, odnosno branio bih u malom nogometu – zaključio je Kos.

Andrija Nikolić, trener Zagreba, prespavao je noć i kaže da ne bi ništa mijenjao da se utakmica igra danas.

– Možda bih malo bolje psihološki pripremio momčad. Ne znam iz kojeg smo razloga tako loše počeli susret, s puno pogrešaka i promašenih šutova. Čak i bez neke konkretne ideje u napadu. U posljednjih desetak europskih utakmica ova nam je jedna od lošijih, a rezultat je na kraju ispao super. Primjerice, igrali smo isto tako loše u Aalborgu, ali tamo smo izgubili s deset razlike – rekao je Nikolić.

Je li vas netko posebno iznenadio kod Montpelliera?

– Ne bih rekao. Možda Porte. Nisam očekivao da na tako visokoj razini u 34. godini odigra tako dobro svih 60 minuta. Bio je odličan u obrani, a u napadu je bio opasan za naša vrata, ali još je bolje razigravao svoje suigrače – kaže Nikolić.

Simonet?

– Dobro, znali smo da je Argentinac dobar. To je i dokazao. Čim se on vratio u roster, odmah je Dos Santos igrao manje. Svi smo očekivali da će Brazilac zabiti najviše pogodaka, ali na kraju je ostao na tri. Daleko od toga da nije opasan. Brz je i voli šutirati iz svih pozicija – naglasio je Nikolić.

Pokazalo se da je Montpellier izrazito brza ekipa, Slovenac Skube također vam je radio puno problema?

– Mislim da smo uspjeli zaustaviti njihovu brzu tranziciju. Istina, Skube je također odigrao možda iznad svog prosjeka. Po meni Montpellier ne može odigrati bolje od ovoga, a mi možemo i tu je možda neka naša mala prednost – dodaje Nikolić.

Suci? Bolje ne komentirati

Zagreb je posljednji put gostovao u Montpellieru 2021. godine i izgubio je tek s pogotkom razlike (23:24).

– Sigurno je da su Francuzi favoriti na svom parketu, ali mi na to gledamo kao da je to sada jedna utakmica, utakmica koja odlučuje o prolazu u četvrtfinale. Lagao bih kada bih rekao da nemamo nikakve šanse. Imamo, i to velike. Jer u našoj igri ima jako puno prostora u odnosu na prvu utakmicu. Ne treba zaboraviti da cijeli tjedan uoči prve utakmice zbog bolesti nisu trenirali Gojun i Srna. Sada su se oporavili i pred nama je tjedan dana priprema samo za utakmicu s Montpellierom.

Samo da ne sude danski suci?

– Dobro, ne želim komentirati suđenje, ali danski suci imali su jako puno pogrešaka u prvoj utakmici. Neke odluke nisu mi bile jasne i mislim da smo trebali dobiti sedmerac na kraju utakmice, kada je Dibirov zaustavljen na centru. Suci su isključili njihova igrača i dosudili deveterac. Potpuno nelogično. Ali dobro, ne želim se time zamarati – zaključio je Nikolić.