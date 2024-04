Hrvatska će danas doznati suparnike na OI u Parizu, evo tko nam prijeti

Danas će se u Parizu (18 sati) održati ždrijeb muškog i ženskog rukometnog turnira na Olimpijskim igrama. Rukometaši Hrvatske smješteni su u pot 2 i jedino je sigurno da u skupini nećemo igrati s Norveškom. Za Hrvatsku bi najlakša skupina bila da izvučemo Španjolsku, Njemačku, Sloveniju, Egipat i Japan, dok bi najteža skupina bila s Danskom, Mađarskom, Francuskom, Švedskom i Argentinom.

U svakom slučaju, turnir će se igrati u dvije skupine po šest reprezentacija, a u četvrtfinale će prve četiri reprezentacije iz svake skupine. Obje skupine igrat će se u Parizu, a četvrtfinale, polufinale i finale u Lilleu. Hrvatska šesti put nastupa na Igrama. Do sada smo osvojili dva zlata (1996. i 2004.) i jednu broncu (London 2012.), dok smo na Igrama u Pekingu (2008.) bili četvrti, a u Riju 2016. ispali smo u četvrtfinalu. Što se tiče rukometašica, u potu 1 su Norveška i Mađarska, u potu 2 Nizozemska i Njemačka, a u potu 3 Slovenija i Španjolska. U potu 4 su Švedska i Francuska, zatim su Danska i Brazil u potu 5, dok su u potu 6 Angola i Južna Koreja.

Premda se treba odigrati još jedan susret četvrtfinala hrvatskog Kupa za rukometašice, i to onaj između Bjelovara i Podravke Vegete (26. travnja), ždrijeb polufinalnih parova održat će se danas u 12 sati u Trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza. Kao što je poznato, završnica Kupa i ove se godine održava u Poreču, i to od 15. do 18. svibnja. U ženskoj konkurenciji, poluzavršnicu su izborili Lokomotiva Zagreb, Dugo Selo 55 i Split 2010, a pridružit će im se i pobjednik susreta Bjelovar – Podravka Vegeta. Naslov pobjednica brane rukometašice iz Koprivnice. U konkurenciji rukometaša poznata su sva četiri sudionika završnice ili popularnog Festivala rukometa. To su Zagreb, Nexe, Sesvete i Bjelin Spačva Vinkovci. Pobjednički trofej brane rukometaši Zagreba. Kako će se kuglice poigrati i koga će spojiti u obje konkurencije, možete i sami vidjeti u livestreamu na YouTube kanalu HRS-a.