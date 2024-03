Spektakl u zagrebačkoj Areni je spreman: 'Dugo smo ovo sanjali'

Rukometaši Zagreba večeras u Areni (20.45 sati) igraju prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Zadnji put igrali su u osmini finala 2019. godine kada je u dvije utakmice bio bolji skopski Vardar – 27:18 u Zagrebu i 32:30 u Skoplju. Zanimljivo je da su tada za Vardar igrali današnji igrači Zagreba Ivan Čupić i Timur Dibirov, ali i Staš Skube, koji će ovoga puta zaigrati u dresu Montpelliera. S druge strane u rosteru Zagreba prije pet godina igrao je, a igrat će i večeras samo Zlatko Horvat.

Kompjutor u glavi

U pet godina puno se toga promijenilo. Zagreb ove sezone igra sjajno, imao je na nedavnom kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Pariz čak petoricu igrača – Mandić, Klarica, Srna, Glavaš i Gojun. I upravo će Srna i Klarica, lijevi i desni vanjski Zagreba, biti udarne igle svoje momčadi u susretima protiv francuskog doprvaka.

– Dolazi nam u goste jedna jako, jako dobra momčad. Imaju niz sjajnih pojedinaca, a ja bih posebno izdvojio srednjeg vanjskog, Slovenca Skubea, koji igra kao da ima kompjutor u glavi. Ove sezone dobili su veliko pojačanje na vanjskoj liniji u Brazilcu Dos Santosu. Očekujem čvrste obrane u obje utakmice. Bilo bi lijepo kada bismo u uzvrat otišli s prednošću od barem dva-tri pogotka razlike. Motivacije nam neće nedostajati i vjerujem da ćemo im priuštiti velike probleme. Drago mi je da je potražnja ulaznica ista kao protiv PSG-a kada je došlo 14.000 gledatelja – rekao je Klarica.

Andrija Nikolić, trener Zagreba, miran je kao i uvijek uoči velikog spektakla u Areni.

– Zadnjih nekoliko dana potpuno smo fokusirani na Montpellier. Imamo malih problema s bolestima i ozljedama, ali generalno mislim da je ekipa u redu i da ćemo do utakmice svi biti zdravi. Nakon mnogo godina igramo osminu finala i vjerujemo u sebe i u to da možemo nastaviti sanjati ovaj divan san. Kao i nakon svakog igranja za reprezentaciju, igrači se vrate pomalo ispražnjeni, ali mislim da smo se do sada već uspjeli prebaciti u ovaj klupski način funkcioniranja i da nam to neće predstavljati problem protiv Montpelliera – rekao je Nikolić.

Malo u Montpellieru?

– Što se njih tiče, mogu reći da se radi o odličnoj ekipi, borbenoj, koja puno trči. Imaju nekoliko izrazito kvalitetnih individualaca koji su u stanju konstantno stvarati višak u igri jedan na jedan, na što trebamo posebno obratiti pozornost. U prvom redu mislim na Brazilca Montea Dos Santosa, ali isto vrijedi i za Diega Simoneta, koji im se sada vratio. Pokretač gotovo svih njihovih akcija je Staš Skube, krila su im odlična, kao i pivoti, naš Načinović i Karl Konan, koji je zapravo vanjski igrač, ali prinudno i jako dobro može odigrati i na poziciji pivota. Ukratko, jedna odlična ekipa s kojom nas čeka težak dvomeč, ali mi vjerujemo u sebe, u svoju kvalitetu i u to da možemo napraviti još jedan iskorak. Ovom prilikom htio bih pozvati sve naše navijače da dođu u što većem broju u Arenu Zagreb, da budu naš osmi igrač i da nam pomognu ostvariti još jedan veliki rezultat – rekao je trener Zagreba.

Puno toga ovisit će o obranama vratara. Matej Mandić ima sjajnu statistiku u Ligi prvaka, no danas sve kreće ispočetka u nokaut fazi Lige prvaka.

– Dugo smo sanjali o plasmanu u osminu finala, ali sada ne želimo prestati sanjati dalje. Maksimalno smo fokusirani na tu utakmicu, imali smo dovoljno vremena, tjedan dana već smo na okupu i nadam se da će nam to biti dovoljno da se spremimo kako treba. Dat ćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat za uzvrat u Francuskoj. Što se njih tiče, mogu reći da su slični nama. Čvrsti u obrani, ne bježe od kontakta i s puno trke. Na svakoj poziciji imaju dvojicu podjednako kvalitetnih igrača. Forte su im krila, posebno desna, koja skaču iz malih kutova i iznimno su opasna. Lijevi bek Monte Dos Santos također je opasan, a ne treba zanemariti ni legendu francuskog rukometa Valentina Portea i našeg Marka Panića iz BiH na desnom vanjskom. No imamo i mi svoje kvalitete i vjerujemo da možemo napraviti još jedan iskorak. Nakon što smo izborili plasman na Olimpijske igre u Parizu s reprezentacijom, trebalo nam je malo vremena da se opet prebacimo u klupski film, no vjerujem da smo sada potpuno spremni da se uhvatimo ukoštac s ovom sjajnom francuskom ekipom – istaknuo je Mandić.

Dibirov lovi Karabatića

Zagreb i Montpellier igrali su međusobno osam puta. Zagreb je dobio dvaput, Francuzi pet puta, a jednom je završilo neodlučeno. Posljednji susret igrali su 2021. godine kada je Montpellier na domaćem parketu slavio s 24:23. Timur Dibirov pokušat će se ove sezone približiti drugom mjestu najboljih strijelaca u povijesti Lige prvaka. Za sada je drugi Nikola Karabatić, koji prije utakmica osmine finala ima 31 pogodak više, ali ovo mu je zadnja sezona, a Dibirovu nije.