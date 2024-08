Ljubičić u problemima zbog debakla Francuza. Ponudio je ostavku na mjesto direktora reprezentacije

Teniski turnir na Olimpijskim igrama u Parizu loše je prošao za domaće predstavnike i predstavnice koji se nisu uspjeli plasirati u četvrtfinalne mečeve. To je potaknulo slavnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića da ponudi ostavku na mjesto direktora francuske teniske reprezentacije. Ljubičić je imao izvrsnu tenisku karijeru i svojedobno bio treći na svijetu, a kasnije se proslavio i kao trener Rogera Federera.

"Rezultati su katastrofalni. To je stvarnost, moramo preuzeti odgovornost. Već sam razgovarao s predsjednikom Saveza. Ja sam odgovoran za francusku reprezentaciju i ponudio sam ostavku jer nismo uspjeli pripremiti igrače. Ovo je treći put, nakon Grčke i Južne Koreje, da domaćin Olimpijskih igara nema predstavnika u četvrtfinalu", rekao je Ljubičić.

FOTO Barbara Matić osvojila zlatnu medalju u judu na Olimpijskim igrama

Bez obzira na to što je tenis individualan sport, nisam uspio pripremiti igrače. Ali, teško mi je shvatiti i to što smo imali četiri para, a da oni prije Igara nisu odigrali niti jedan meč zajedno. Ne znam koja će biti odluka predsjednika, ali neke se stvari moraju reći", zaključuje bivši hrvatski teniski as.

Na dužnost je Ljubičić imenovan u prosincu 2022. godine. Bio je čelnik akcije Ambicija 2024. kojoj je cilj bio ojačati sektor visoke razine od 14 godina pa nadalje, s osobitim naglaskom na Olimpijske i Paraolimpijske igre ove godine u Parizu, objasnio je Francuski teniski savez.