Legende Dinama poručuju: Ova momčad nema klase poput Bobana i Modrića

Dvojica najvećih varaždinskih nogometaša, Davor Vugrinec (44) i Miljenko Mumlek (46), dio svojih karijera proveli su u Dinamu. Obojica su s Dinamom igrala velike europske utakmice i osvajala trofeje, a danas, kao pravi lokalpatrioti, drže palčeve svome Varaždinu u srazu s moćnim europskim suparnikom.

– Pobjeda Dinama nad Atalantom za mene nije iznenađenje. Ja sam je priželjkivao i očekivao. Naime, Atalanta nije momčad koja bi me mogla impresionirati, ni u prošloj sezoni kada je bila treća u Italiji, dok za Dinamo znam da je vrhunski. Dinamo ima nekolicinu klasnih pojedinaca koji rade razliku, dok Atalanta takve nogometaše nema – kaže Vugrinec.

Pamtite brojne Dinamove zvijezde, nekima ste, poput Modrića i Eduarda, bili suigrač. Ima li Dinamo danas nogometaše takve vrijednosti?

– Ja takve igrače u ovome Dinamu ne vidim. Bjeličin Dinamo nema majstora poput Prosinečkog, Bobana, Šukera, Mlinke ili Modrića, ali Dinamo ima nešto što generacije prije nisu imale, umjesto pojedinaca, on ima kvalitetnu momčad. A to je ogromna vrijednost. Ta je momčad izbalansirana, ona je sjajno pokrivena na svim pozicijama, oni nevjerojatno puno trče, što znači da su izvrsno pripremljeni, oni rade jedan za drugoga i nemaju nijednu slabu točku. Dinamo je danas vrhunska europska momčad, dostojna Lige prvaka. To je nešto na što možemo biti ponosni, kao što smo bili ponosni na našu reprezentaciju na SP-u, i u tome samo uživati – dodao je Vugrinec.

Ponosni sam Varaždinac

Jeste li ponosni i na svoj NK Varaždin?

– Ja sam uvijek ponosni Varaždinac. Veseli me da smo opet prvoligaši i da možemo ugostiti naše najbolje klubove. Znam da nas čeka borba za ostanak, na to smo bili spremni od početka i sada je cilj samo ne zaostati previše za ostalima pa na proljeće, ako u međuvremenu dođe novi sponzor, pokušati se uspeti koju stepenicu. Dinamo? Tko god istrčao za plave, razlika u kvaliteti je velika. Možda možemo iskoristiti njihovu euforiju, ali mi nemamo nikakav pritisak. Veseli me da će biti pun stadion i da će publika uživati – dodao je legendarni Vuga.

Miljenko Mumlek, danas trener juniora Varaždina, bio je član jedne od najmoćnijih Dinamovih momčadi u povijesti, one iz 1999., koja je izvukla bod na Old Traffordu protiv tadašnjeg europskog prvaka Manchester Uniteda. Imate četiri nastupa u Ligi prvaka, više nego Olmo, Moro i Petković zajedno, šalimo se na Mumlekov račun.

– Oni su tek na početku svoga europskog puta, čeka ih još dosta utakmica u Ligi prvaka – kaže Mumlek, koji je 1999. nastupio u obje utakmice protiv Manchester Uniteda i Marseillea.

Pamti se njegov projektil s 30 metara protiv Francuza u Maksimiru koji je uzdrmao gredu.

– Bilo je to kod 2:1 za njih. Da je išla koji centimetar niže, imali bismo bod više i bili bismo bliže prolasku – prisjeća se Mumlek.

Po čemu još pamtite Ligu prvaka s plavima? Žalite li što niste više igrali?

– Bio sam dio te prekrasne priče i time sam zadovoljan. Pa mi smo igrali protiv možda najjačega Manchester Uniteda u povijesti i hrabro se nosili s njim – ističe Mumlek.

Bi li netko do današnjih Dinamovih zvijezda našao mjesta u tadašnjemu Dinamu (pod imenom Croatia)?

– O, ima tu dobrih, sjajnih igrača. Olmo? Ma njega ne treba ni spominjati, to je igrač ekstraklase. Međutim, mene je u utakmici s Atalantom nevjerojatno ugodno iznenadio Ademi na poziciji desnoga veznog. To je bila izvedba iznad svih očekivanja i iskreno me zadivilo kako se prilagodio i snašao. Tu je i Petković, koji je ponovio izdanje protiv Slovaka u dresu reprezentacije. To su nogometaši koji mogu igrati u bilo kojoj europskoj momčadi – naglašava Mumlek.

Nogomet vrijedan divljenja

A ukupan dojam Dinama protiv Atalante?

– Već odavno nisam vidio da jedna momčad na ovoj razini, u europskom natjecanju, toliko dominira nad suparnikom kao Dinamo u prvom poluvremenu. To je bio prvoklasan nogomet, prezentacija vrijedna divljenja, za svaku pohvalu. Najbolje je rekao Bjelica: “Mi smo za to bili spremni od prve, a oni tek od 60. minute” – kaže Mumlek.

Kakva su očekivanja Varaždinaca od sraza s europskim Dinamom?

– Uvijek sam optimist. Zašto ne bismo utakmici pristupili s pobjedničkim ambicijama? Zaboravimo načas Dinamo protiv Atalante i sjetimo se kako je u prošlom kolu jedva iščupao pobjedu nad Istrom 1:0. Sjetite se kako je Dinamo svojedobno došao u Varaždin s 28 pobjeda zaredom u prvenstvu, mi smo bili posljednji bez bodova, isto je bilo deveto kolo i mi smo ih pobijedili. Naša motivacija bit će na najvišoj razini, imat ćemo pun stadion i nemamo teret da moramo pod svaku cijenu osvojiti bodove. Možemo možda računati i na opušteniji pristup Dinama i stoga se ne smijemo unaprijed predati – zaključio je Mumlek.