Legendarni trener nahvalio veznjaka Reala: On nije normalan!

Real Madrid sazdan je od doista čudesnih igrača. Karim Benzema neki je dan osvojio Zlatnu loptu, Luki Modriću ista je nagrada pripala 2018. godine, ali ni drugi članovi svlačionice ne smiju proći bez pohvala. Istinska su momčad, koja se upotpunjuje i zajedničkim snagama dolazi do rezultata i nagrade.

A predvodi ih Carlo Ancelotti, 63-godišnjak kojeg bez mnogo rasprave možemo uzvrstiti u trenerske velikane modernog nogometa. Talijanski trener svjestan je njihovih mogućnosti, no rečenica kojom se prije dva mjeseca našalio na svoj i račun jednog igrača jer je smatrao da se nikako neće ostvariti, sada je ponovno aktualna.

Dotiče se veznjaka Federica Valverdea (24), kojem je u humorističnom tonu u kolovozu 'zaprijetio' da će dati ostavku s mjesta trenera ako u novoj sezoni ne zabije deset pogodaka. Urugvajac, koji se kroz karijeru nije nazabijao, već je na šest pogodaka od njegove izjave. Pet je zabio u prvenstvu, jedan u Ligi prvaka.

- Fede Valverde nije normalan! Vjerujem da će Fede zabiti više od deset golova ove sezone... Dakle, moj posao je siguran - ispričao je Ancelotti.

Carlo Ancelotti: "Fede Valverde is not normal! I believe Fede will score more than 10 goals this season... so, my job is safe". ⚪️😄 #RealMadrid



...Ancelotti told Valverde in August that if he hadn't scored at least 10 goals, he would have left the club. And it's 6 goals, now. pic.twitter.com/39Iyh8K6IH