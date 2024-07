Legendarni Ruud van Nistelrooy vraća se u Manchester United

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti Manchester Uniteda, Nizozemac Ruud van Nistelrooy (48) vraća se na Old Trafford i to u ulozi pomoćnika aktualnom menadžeru "crvenih vragova", svom sunarodnjaku Eriku ten Hagu.

Usprkos lošoj prošloj sezoni u kojoj je United završio na osmom mjestu ljestvice Premier lige, što mu je najlošiji plasman još od 1990., Te Hag je potpisao produženje ugovora do ljeta 2026. godine, no sada će uz sebe na klupi imati klupsku legendu.

Van Nistelrooy je nosio dres Manchester Uniteda od 2001. do 2006. godine te za to vrijeme postigao 150 pogodaka i 219 nastupa u svim natjecanjima te je osvojio po jedan naslov prvaka Engleske i FA Kup. Kao glavni trener vodio je PSV iz Eindhovena do drugog mjesta u nizozemskom prvenstvu u sezoni 2022/23.

"Zajedno s Erikom radit ćemo na ojačavanju naše prve momčadi u svim područjima. Osvježavanje stručnog stožera je važan dio tog procesa. Osobito je zadovoljstvo zaželjeti dobrodošlicu Ruudu prilikom njegova povratka u klub u kojem je kao igrač imao toliko uspjeha", kazao je sportski direktor Uniteda Dan Ashworth.

Uz Van Nistelrooyja, Ten Hagov pomoćnik u sljedećoj sezoni bit će i Rene Hake, pa će kompletan klupski stožer biti nizozemski.

