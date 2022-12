Legendarni Nijemac 'skinuo kapu' vatrenima: Hrvatska ima magičnu kemiju i nevjerojatnu kvalitetu'

Vatreni su sinoć na Al Baytu odigrali možda i najkompletniju utakmicu tijekom cijelog svjetskog prvenstva u Kataru te nadjačali Maroko, hit momčad na Bliskom istoku. Joško Gvardiol i Mislav Oršić dali su fantastične pogotke za pobjedu kockastih i veliko slavlje na ulicama diljem Lijepe naše. Stručni komentatori na BBC-u Micah Richards i Jurgen Klinsmann također su oduševljeni kvalitetom naše momčadi što su i otvoreno rekli.

- Nevjerojatna je kvaliteta igrača koju oni razvijaju, otpornost koju imaju. Njihova je glad neutaživa. Hrvatska kao da ima neku magičnu kemiju, a Gvardiol je jedan od najvećih pobjednika ovog Svjetskog prvenstva. Odigrao je briljantnu utakmicu, puno ćemo toga još od njega vidjeti - rekao je Klinsmann, njemačka nogometna legenda.

Vratili su se na duel Lea Messija i Joška Gvardiola, argentinski čarobnjak je prevario 20-godišnjeg stopera nakon čega je pao pogodak.

- On to mora shvatiti kao lekciju i ići dalje - rekao je Klinsmann, a Richards dodao: 'Messi to može napraviti svakome'

