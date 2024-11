Legenda Crvene zvezde: Dinamo je daleko ispred svih na prostoru bivše Jugoslavije, a svi žele Hrvate u momčadi

Statistika kaže da je Dinamo u devet svojih sezona u Ligi prvaka, od hrvatske neovisnosti, osvojio 33 boda. Usporedbe radi, Crvena zvezda je u četiri sezone osvojila osam bodova, Maribor u tri deset bodova, Partizan u dvije sezone tri boda, a Hajduk u jednom nastupu osvojio je osam bodova. Dakle, Dinamo je u Ligi prvaka osvojio više bodova nego svi ostali klubovi iz bivše Jugoslavije zajedno!

- Ne treba puno filozofirati, zadnja Dinamo pobjeda od 4:1 sve govori. Možemo pričati o statistici, sucima i problemima, no kada zabiješ četiri komada, stvar je jasna - počeo je Primož Gliha, bivši slovenski nogometni reprezentativac.

Gliha je upućen u nogometne mijene na ovim prostorima, a godinama je i u trenerskom poslu. Dinamo je prvu gostujuću pobjedu čekao 26 godina, a sada je u dva tjedna ostvario dvije uzastopne...

- Ja sam uvijek realan. Jako je važan sustav natjecanja. Puno momčadi ulazi u Ligu prvaka i to je dobra Uefina odluka. Jer, poanta je da se novac razdijeli na manje klubove. Lakše je Dinamu bilo doći do pobjede kada igraš sa slabijim momčadima nego je tvoja. Logično je zato što su došle te dvije pobjede.

Što su osnovne prednosti ove Dinamove momčadi, odnosno nedostaci?

- Prednosti i nedostatci uvijek su u treneru. On uvijek ima ključan utjecaj na igrače jer, vojska je onakva kakav je general. Igrači slijede ono što trener od njih traži ili ne traži. Ako je vojska kompaktna, vrlo brzo vidite kakav je general. Ako je momčad čvrsta i kompaktna, takav je i trener. S druge strane, ako u sustavu vlada anarhija, onda je i trener takvog karaktera - kaže Gliha.

Nenad Bjelica očito je dobro posložio stvari i donio neku drugu dimenziju?

- Rezultati su uvijek osnovno mjerilo. Možda me je iznenadio malo rezultat s Osijekom.

Uspoređujemo li Dinamo u zadnjih dvadesetak godina s ostalim nogometnim projektima u regiji, hrvatski prvak je po mnogočemu ispred svih.

- Vrlo jednostavno, kultura mentalitet i ljubav prema sportu. Naravno, sva mašinerija i logistika koja stoji iza Dinama. To je ono što je izgradilo taj autoritet koji Dinamo u ovom trenutku uživa. Budimo realni, kada usporedite s ostalim klubovima iz ove regije, Dinamo bitno drugačije funkcionira. Jer, Dinamo u bivšoj državi nije bio privilegiran kao ostala tri kluba, Hajduk, Partizan i Crvena zvezda. Sada, kada su se relacije, potpuno okrenule naglavačke, vidite kakvi su odnosi zapravo.

Slovenija bi ipak trebala... - nije mi Gliha ni dopustio dovršiti pitanje.

- Mi smo u bivšoj državi bili skijaši, držali smo zimske sportove po tradiciji, a loptu su držali oni od naših južnih granica. No, u bivšoj smo državi bili podcijenjeni u nogometnom smislu. Slična situacija kao s Dinamom.

Htio sam ponuditi tezu da bi Slovenija zbog tih germanskih svojstava ipak trebala odskakati i biti bliža austrijskom konceptu, odnosno igrati značajniju ulogu na ovim prostorima...

- Nije isto živjeti na sjevernoj i južnoj strani Alpa. Mi smo stabilniji i smireniji i drugačije proživljavamo neke emocije. Nas ne ponese tolika euforija i na stvari gledamo s distance. Vi ste drugačiji, kao i svi oni južniji od vas. Stalno pričamo kako su neki predodređeni za određene sportove, a zapravo nisu, to je stvar iskrivljene slike o sebi. Mi ništa ne doživljavamo s ekstremne pozicije, stabilniji smo i smireniji - kaže Gliha.

Najveće uspjehe slovenskog nogometa u Europi je ostvario Maribor.

- To je specifična sredina, kao Split. Nogomet je glavni sport u Mariboru, dok Ljubljana ima više sportova. Maribor je zadnjih dvadeset godina nositelj slovenskog nogometnog brenda - zaključio je Primož Gliha.

Crvena zvezda u samo je četiri utakmice ove sezone Lige prvaka primila 16 pogodaka, najviše momčadi. Jedan više od Slovana, četiri od Dinama, a pet od Young Boysa... O Dinamovom konceptu pričao je i Dragan Mladenović, bivši igrač Crvene zvezde koji je osam godina bio direktor omladinske škole u tom srpskom klubu...

- U Dinamu odavno postoje dobri organizacijski temelji. Ono što je započeto prije dva desetljeća, sada dolazi do izražaja. Sklopile su se kockice, format natjecanja, a klub je prebolio dječje bolesti. Doveli su trenera koji je bio u sustavu i savršeno poznaje situaciju i igrače. Napravljeno je dobro ozračje u momčadi i rezultati su se poklopili - kazao je Mladenović.

Dinamo je uspješan i u proizvodnji igrača, možete li povući usporedbu s Crvenom zvezdom.

- Kada govorimo u organizaciji u mlađim kategorijama, Dinamo je daleko ispred svih na ovim prostorima bivše Jugoslavije. Doduše, Crvena zvezda se polako približava i došla je na ozbiljnu razinu. No razlika Zvezde i Dinama u tome je što vaš klub u organizacijskom smislu više u djelo provodi svoju strategiju. A to je promocija mladih igrača, zna se put kojim oni dolaze do prve momčadi i na kraju je cijena tih igrača puno veća u odnosu na ono što je kod nas. Crvena zvezda je u bila u velikim problemima iz kojih je izišla. No, još u omladinskim selekcijama nije na razini Dinama. No, radi se na tome, ja sam osam godina bio dio te priče. Najprije sam htio raditi kao Dinamo jer je to klub koji je nama blizak po mentalitetu. Dinamo je napravio ozbiljan iskorak i mi smo kroz prijateljske utakmice i radionice htjeli doći do načina na koji se radi u tom klubu. Uzeli smo dosta dobrih stvari - kaže Mladenović.

Spomenuo je i Martina Baturinu...

- Sjajan je igrač, dosta znam o njemu, raspitivao se i Real Madrid. Ima i Zvezda dobrih mladih igrača, no Dinamo ih bolje plasira i vodi se računa o tome da nije važan samo novac, već i razvoj. Ne zatvaraju se vrata prvom prodajom, a gotovo svaki igrač koji je otišao iz Dinama, transferiran je u manji klub, a onda je napravio iskorak u veći.

Predodžba je kako vi u Srbiji imate snažan menadžerski lobi od nas, pa vam zbog toga plasman ne bi trebao biti problem?

- Moguće je da je naš lobi jači, no Hrvatska je snažnija u reprezentativnom smislu. Svi žele imati Hrvate u momčadi zbog uspjeha nacionalne vrste. Drugačije je brendiranje, a puno je sjajnih igrača u ozbiljnim europskim klubovima. Mi imamo daleko manje igrača na vrhunskoj razini - zaključio je Mladenović.