Legenda bijelih: 'Samo Livaja može igrati u Dinamu, a svaki njihov igrač dovoljno je dobar za Hajduk'

Dinamo i Hajduk u petak će se susresti na Maksimiru i od 20 sati zaigrati još jedan vječni derbi. Dinamo je još uvijek bez poraza ove sezone, a jedine bodove izgubio je na Rujevici u derbiju s Rijekom (1:1). S druge strane, forma Hajduka nije idealna, a klub tijekom cijele sezone potresaju problemi izvan terena. Najnoviji u nizu je odlazak sportskog direktora Nikole Kalinića čije su riječi nakon napuštanja pozicije izazvale popriličnu pomutnju u upravljačkim strukturama kluba. Nekadašnji igrač i trener Hajduka, Ivan Pudar, komentirao je za Sport nedjeljom situaciju u klubu i odnose snaga među vječnim rivalima.

Bi li da si na mjestu izbornika dao priliku Sandru Kulenoviću?

– Kako da ne. Iskreno, dao bih. Jer je Kulenović od prije godinu dana sušta suprotnost. To je momak koji otvara. Polukopija Mandže.

Zatim je rekao nekoliko riječi o Zoranu Vuliću.

– Svi mi znamo našeg Zorana Vulića. Uz veliku trenersku karijeru i osvajanje trofeja, nikada mu se glavna želja nije ispunila, a to je da bude šef škole Hajduka. To mu je najveća rana na srcu. Mislim da je stvoren za to.

Vrlo je kritičan kada govori o sportskom direktoru Osijeka, portugalskom stručnjaku Joseu Boti.

– Mislim da će on uništiti Osijek. Prvo što je napravio bilo je dovođenje dvojice starijih igrača od 34-35 godina. Kada je Portugalac ušao u drugo poluvrijeme, to je bilo smiješno.

Hajduk često dobiva goleme kazne nakon utakmica zbog ponašanja na tribinama.

– Smeta me što HNS stalno Hajduku šalje te kazne. Svaka udruga je registrirana. Kao da moja kći autom prođe kroz crveno pa meni šalješ kazne.

Nekoliko je riječi posvetio Dinamovu plasmanu u Ligu prvaka i koliko je to važno za hrvatski nogomet.

– Kada su me pitali kako će Dinamo tamo (u Bakuu protiv Qarabaga), 2:0 za Dinamo. Skineš kapu, pokloniš se i doviđenja. Jedina svjetla točka nam je Dinamo. Mi nemamo što govoriti o tome, rezultat govori za sebe. Tko iz Hajduka može igrati u Dinamu. Nategnemo Livaju, pod navodnike. Nitko više, a od Dinamovih igrača cijela klupa bi mogla igrati u Hajduku.

Naposljetku se osvrnuo na prošlog predsjednika Hajduka, Lukšu Jakobušića.

– Jednim dijelom činio je stvari koje su djelovale pozitivno, ali ima i drugih. Ogromno izdavanje novaca. Tako je bilo i u vaterpolo klubu Jug pa i dalje stoje dugovi. Problem je što svi ti ljudi koji rade na tim mjestima ni za što ne odgovaraju.

