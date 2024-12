Lako se zaljubiti u Bielsko-Biała! – intervju s odbojkašicom Julijom Nowickom

Julia Nowicka jedna je od najboljih poljskih seterica. Unatoč 26. godini života već ima puno iskustva ne samo na poljskim, već i na europskim borilištima. Zajedno s Allianz MTV Stuttgartom osvojila je njemačko prvenstvo i kup, ali i europski CEV kup. Već nekoliko godina igra u poljskom BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, gdje je i započela seniorsku karijeru.

Igranje u europskim kupovima ipak je drugačija igra nego u ligi. Može li momčadi pomoći činjenica da ste u prošlosti igrali Ligu prvaka? Možete li to iskustvo nekako prenijeti svojim suigračima?

Julia Nowicka (seter BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała): Svaka sezona je druga priča. Tada sam bio drugačiji igrač nego što sam sada, definitivno sam bio psihički spreman na puno više igranja i na to da sam se morao fokusirati na brzu regeneraciju, jer putovanja uzimaju danak. Što se tiče osjećaja igranja, osjećam se kao da sve to ponovno proživljavam s klubom i jako sam ponosan što malim koracima idemo naprijed.Your team has a match with the leader and favorite of Group E ahead of them.

Kako možete iznenaditi Talijane da im se učinkovito suprotstavite?

Sigurno će biti veliki plus što igramo kod kuće. Nedavno nas je publika nosila do pobjede. Vjerujem da ako budemo igrali našu najbolju odbojku, možemo se suprotstaviti bilo kome s druge strane. Što se tiče iznenađenja, to ćemo pokušati, ali iz očitih razloga to sada neću otkriti.

Zahvaljujući igranju u Ligi prvaka, mnogi će europski navijači učiti o klubu i gradu. Poznajete Bielsko-Biału dugi niz godina. Što vam se sviđa u ovom gradu? Što možete preporučiti stranim turistima?

Bielsko-Biała je moj drugi dom, pa neću biti objektivan. Ono što mi se sviđa kod Bielsko-Białe je to što ima sve. Planine svuda okolo, puno prirode i stari gradski trg. Ovaj grad je vrlo šarmantan i u njega se lako zaljubiti. Također vidim da se stalno obnavljaju razne zgrade i ceste. To su detalji koji Bielsko-Biału čine vrlo dobro održavanom i stoga sve ljepšom.

Imate li svoja omiljena mjesta u Bielsko-Białi ili okolici?

Zimi se volim popeti na brdo Szyndzielnia ili otići u Cieszyn. Ljeti lijepo izgleda starogradski trg, gdje možete ugodno provoditi vrijeme u restoranskim vrtovima. Volim ići i na jezero Żywieckie. Volim šetati šumom Cygański na strani Błonia, gdje sam provodio dosta vremena kao dijete.