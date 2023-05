Lakersi i Heat stigli nadomak konferencijskih finala

Košarkaši Los Angeles Lakersa na pragu su prolaska u finale doigravanja Zapadne konferencije NBA lige, oni su u četvrtoj utakmici serije protiv branitelja naslova Golden State Warriorsa slavili u svojoj dvorani sa 104-101 te tako poveli sa 3-1 u pobjedama.

U dramatičnoj završnici u neočekivanog junaka Lakersa izrastao je Lonnie Walker, dok je uloga tragičara kod gostiju pripala Stephenu Curryju usprkos "triple-doble" učinku.

Walker je svih svojih 15 koševa na utakmici postigao u četvrtoj četvrtini, a zabijao je i za 102-99 na ulasku u posljednju minutu te s linije slobodnih bacanja za 104-101 15 sekundi prije kraja. S druge strane, Curry je usprkos 31 poenu, 14 asistencija i 10 skokova imao loš šut iz igre od 12-30 (3-14 za tricu), a promašio je i dva ključna šuta u završnici.

Kod vodstva Lakersa 102-101 Curry je 30 sekundi prije kraja šutirao preko Anthonyja Davisa za dva, promašio je, a nakon napadačkog skoka Draymonda Greena lopta je ponovno stigla do Curryja koji je pokušao tricu preko Davisa, no i to je promašio. Nakon što je Walker pogodio oba bacanja za 104-101 Warriorsi su vrlo loše odigrali posljednju akciju te čak nisu niti došli do šuta za eventualni produžetak.

Lakerse su do vrijedne pobjede predvodili LeBron James sa 27 pogodaka, 9 skokova i 6 asistencija i Davis sa 23 ubačaja i 15 skokova. Kod Warriorsa, uz Curryja dvoznamenkasti su još bili Andrew Wiggins sa 17 i Gary Payton mlađi sa 15 koševa.

Lakerse sada još samo jedna pobjeda dijeli od plasmana u finale Zapadne konferencije iako su doigravanje izborili kroz "play in" turnir, a prvu priliku imat će u noći sa srijede na četvrtak u San Franciscu.

I na Istoku je momčad koja je doigravanje izborila tek kroz "play in" na pragu ulaska u konferencijski finale. Miami Heat je poveo sa 3-1 u pobjedama protiv New York Knicksa svladavši ih u četvrtoj utakmici na svom parketu sa 109-101. Heat je kontrolirao rezultat tijekom čitavog dvoboja, a do pobjede su ga predvodili Jimmy Butler sa 27 ubačaja i 10 asistencija te Bam Adebayo sa 23 poena i 13 skokova.

Kod Knicksa najbolji su bili Jalen Brunson sa 31 pogotkom i 11 asistencija i RJ Barrett sa 24 koša. Peta utakmica Knicka i Heata na programu je također u noći sa srijede na četvrtak i to u Madison Square Gardenu.

