Kruno Simon tricom u završnici Efesu donio Final Four Eurolige!

Ergin Ataman, trener Anadolu Efesa, trebao bi izljubiti ljevicu Krunoslava Simona. Jer, upravo je hrvatski reprezentativac zabio prijelomni koš za prolaz istanbulske momčadi u Final Four preko Real Madrida (88:83).

Kod rezultata 80:80, u trenucima kada je isticalo vrijeme za napad domaćina, i kada je efesovcima voda već bila do grla, Simon se digao sa osam metara i preko ruke pogodio tricu za 83:80. Simonu je to bila treća trica i ukupno 17 koš, uz tri asistencije pa se može reći da je jedan od heroja pobjede Efesa u petoj utakmici - takozvanoj majstorici - četvrtfinalne serije protiv Madriđana.

S obzirom da se to zbilo samo 38 sekundi prije kraja, realovci su morali pokušati uzvratiti istom mjerom. Šesnaest sekundi do završne sirene Sergio Llull je promašio tricu a netko od njegovih suigrača je napravio prekršaj na krivom čovjeku.

Naime, na crtu za slobodna bacanja stao je najbolji igrač utakmice, američki krilni-centar Chris Singleton koji je ove večeri odigrao svoju najbolju utakmicu u dresu Efesa. Šuterski raspoložen, Singleton je zabio oba "penala" i zaokružio svoj učinak na 26 koševa. Sve nakon toga bili su tek očajnički pokušaji realovaca da naprave potpuni preokret u seriji no nisu uspjeli.

A da jesu, navijači Efesa to nikad ne bi oprostili treneru Atamanu jer otišao je u Madrid sa dvije uvjerljive pobjede (+27 i +23) i u obje madridske utakmice imao uvjerljivo vodstvo, no defenzivno nije uspio pečatirati niti jednu od prilika. Naime, u oba ta susreta Efes je u posljednju četvrtinu ulazio za "plus 10" da bi posljednju dionicu gubio sa 14 odnosno 15 koševa razlike.

A da se i sam osjeća krivcem za propuštene prilike da se posao završi u glavnom španjolskom gradu može se naslutiti iz njegove izjave:

- Obje te utakmice gubili smo u posljednjim minutama i ide nam na dušu to što takvu prednost nismo uspijevali obraniti.

U pobjedu u petoj utakmici igranoj u Istanbulu, dio svog analitičkog znanja zacijelo je ugradio i Atamanov hrvatski pomoćnik Tomislav Mijatović. A on je u ovom klubu još od 2010. godine kada je došao s Velimirom Perasovićem. Mijenjali su se od tada treneri ovog kluba no ne i Tomica za kojeg se može reći da je doista konstanta ovog kluba.

Efes će u Kolnu, u polufinalu Eurolige, igrati protiv moskovskog CSKA i bit će to repriza finala Eurolige iz 2019. u kojem su efesovci ostali kratki.