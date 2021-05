Ante Kostelić ogorčen: Imat ću mirovinu 2500 kuna, zar vam nije neugodno?

Legendarni Ante Kostelić više nije skijaški trener, odnedavno je u mirovni. Kada podvuče crtu pod sve što je napravio, kaže?

- Jesam li zadovoljan ili nisam? Zadovoljan sam. Mogao sam napraviti možda i malo više ili malo manje. Ali ja sam to radio da budem zadovoljan samo onda kad sam to radio. Danas me to toliko ne zanima jesam li zadovoljan ili nisam. To vam je slično kao i s pobjedama. Ja sam čovjek koji jako voli pobjede, ali samo onaj trenutak.... - rekao je Gips za HTV.

Kostelić je ogorčen jer više nije vrhunski trener.

- U društvu koje ne može valorizirati ono što si radio, ili ne može slijediti i dati o tome određeno mišljenje i ocjenu, u takvom društvu je čovjek kao ja, ili netko drugi, izgubljen. Kako ja mogu biti zadovoljan, kad oni koji ocjenjuju nisu zadovoljni? Onaj tko je mene degradirao iz vrhunskog trenera u nekakvog drugog, znači da nije zadovoljan sa mnom. Zar tebi nije neugodno da čuješ da ću ja npr. imati penziju od dvije i pol tisuće kuna?, ogorčen je Kostelić.

Ivica tvrdi da je njegov otac puno napredovao tijekom karijere.

- Sa sigurnošću mogu tvrditi da je bolji trener danas nego što je bio prije 20 godina. Kako je stario polako se mijenjao i odnos prema treningu. Bio je i ispred svog vremena i iza svog vremena, a njegov pristup treningu će uvijek biti aktualan - rekao je Ivica Kostelić.