Kristijan Jakić: U veznoj liniji smo imali tri najbolja igrača na svijetu, čekao sam svoju priliku

Kristijan Jakić uvijek se rado vraća Maksimiru. Prije tri godine otišao je iz Dinama, ali povratak u Zagreb uvijek budi emocije. Zna se i zašto:

“Dinamo je klub koji mi je puno dao i koji me prezentirao na svjetskoj sceni, omogućio mi transfer u Bundesligu, što je san većine igrača”.

Jakić je prije tri godine debitirao za Hrvatsku, ali u veznoj liniji uvijek je jaka konkurencija.

“Još sam mlad, a mi smo u veznoj liniji imali u to vrijeme tri najbolja igrača na svijetu. Čekao sam svoju priliku, u nekim situacijama sam je dobivao, u nekim ne. Mene ispunjava samo i da sam u krugu reprezentacije, to mi je ponos”.

O novoj ulozi u sustavu 3-5-2:

“Dugo vremena to nisam igrao, još od Frankfurta, tamo sam na toj poziciji odigrao desetak utakmica, no mislim da sam defenzivno odradio korektnu utakmicu, ofenzivno to uvijek može bolje”.

O mladim igračima među vatrenima:

“U reprezentaciji kad-tad mora doći smjena generacija, to su već sad jako dobri igrači, pogotovo Luka Sučić kad je otišao u španjolsku ligu, bio je već prvi mjesec igrač mjeseca”.

O svojoj klupskoj sezoni:

“Ozlijedio sam se uoči prve utakmice, nisam baš igrao, ali sad sam fit i igram po devedeset minuta. Imali smo svojih faza, nije dobro išlo, ali prošla utakmica je to sve naplatila”.

O Škotskoj:

“Samo jednom smo ih pobijedili, dakle bit će to jako teška utakmica, defenzivno su orijentirani i čvrsti, puno trče. Međutim, vjerujem u našu momčad, imat ćemo par dana više treninga da se uigramo. Igramo kući i nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat”.

Četiri boda u dvije utakmice?

“Uvijek igram na pobjede, nadam se da ćemo pobijediti i izboriti prvu ili drugu poziciju u skupini i plasman u četvrtfinale”.