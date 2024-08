Kramarića samo 20 golova dijeli od povijesnoga rekorda. Uskoro će dostići legendarnog Hrvata

Andrej Kramarić (33) u prvom je bundesligaškom kolu postigao hat-trick za Hoffenheim, u pobjedi 3:2 nad novim prvoligašem Holstein Kielom. Tim pogocima u 6. minuti iz jedanaesterca, te 37. i 87. minuti Andrej je zasjeo na prvo mjesto liste bundesligaških strijelaca, ali istodobno i popravio jedan svoj već otprije izvanredan doseg. Naime, Kramarić je ove subote dosegnuo brojku od čak 260 pogodaka u seniorskoj karijeri, što je podatak vrijedan divljenja, koji približava Andreja nečemu o čemu je mogao samo sanjati: tituli najefikasnijega hrvatskog nogometaša u samostalnoj Hrvatskoj!

Pojasnimo: u ovu Kramarićevu kvotu 260 ulaze svi njegovi pogoci u seniorskoj konkurenciji, za klubove - Dinamo, Lokomotivu, Rijeku, Leicester City i Hoffenheim u svim službenim natjecanjima, te za A reprezentaciju (ne računajući pogotke u raspucavanjima jedanaesteraca). Koristeći podatke s Transfermarkta i HNS-a, došli smo do ovakvoga Andrejevoga učinka: za Dinamo i Lokomotivu postigao je po 20 pogodaka, za Rijeku 55, za Leicester City 4, za Hoffenheim 132, te za hrvatsku reprezentaciju 29!

A što ovome zavidnome Kramarićevome golgeterstvu otkriva šira slika? To da je igrač Hoffenheima na dobrome putu ka rekordu, ali da mora još malo potegnuti. Dakle, Andreja Kramarića od titule zlatne kopačke hrvatskog nogometa dijeli još samo 20 pogodaka. Toliko mu, naime, bježi legendarni Davor Šuker, strijelac čak 280 pogodaka za Osijek (40), Dinamo (41), Sevillu (82), Real Madrid (49), Arsenal (11), West Ham (3), München 1960 (8), Jugoslaviju (1) i Hrvatsku (45). Ovdje je važna napomena kako smo u ovoj priči u obzir uzeli samo nogometaše koji su karijere gradili ili okončali u samostalnoj Hrvatskoj, što onda ne uključuje izvanserijskoga strijelca svjetskoga kalibra, Josipa Skoblara, koji je u veličanstvenoj karijeri – u vremenskom razdoblju od sezone 1959./1960. do 1976./1977. - postigao čak 294 pogotka za klubove i reprezentaciju!

No, vratimo se Kramariću. Njemu su sada 33 godine, ugovor s Hoffenheimom ima do 2025. godine, standardni je hrvatski reprezentativac, izvrsno očuvan, i dalje uživa u nogometu, gladan je izazova, te kao takav može nastupati i zabijati barem još nekoliko sezona. Pod uvjetom da ga zaobiđu teške ozljede. Dakle, brojka od 20 pogodaka za rekord svih rekorda i te kako mu je dostižna. A kad se ona dogodi, onda će postaviti standarde koji će budućim topnicima biti doista teško dohvatljivi. Naravno, Kramarić je sa svime što je postigao već sada jedna od najznačajnijih figura hrvatskog nogometa, premda to još nije potkrijepljeno ni s jednom službenom individualnom nagradom; eto, čak nikada nije bio u najužoj konkurenciji za nogometaša godine u Hrvatskoj.

Inače, Kramarićeva sezona lova na Davora Šukera (čija je profesionalna karijera trajala čak 19 godina) otvorena je još u proljeće 2023. godine, kada je Andrej dosegnuo svoj stoti pogodak u ligama Petice. Danas je na brojci od 120 prvenstvenih pogodaka u Engleskoj i Njemačkoj, dok ih je genijalni Šuker postigao 129 za Sevillu, Real Madrid, Arsenal, West Ham i München 1860. Daleko ispred je već spomenuti i nedostižni Skoblar sa 181 pogotkom u Petici. Šuker naravno još od svoga umirovljenja 2002. godine predvodi i kolonu najboljih strijelaca hrvatske reprezentacije s 45 pogodaka, što – objektivno gledajući – izgleda neosvojivo. Prvi aktivni pratitelj mu je Ivan Perišić s 33 pogotka, ali on je u fazi oporavka, i k tome s 35 godina na leđima, dok je Kramarić za Hrvatsku postigao 29 pogodaka.

Kad smo već kod najboljih hrvatskih strijelaca, još su samo trojica njih probila magičnu brojku od 200 pogodaka u karijeri. Primjerice, točno 200 postigao ih je Mladen Petrić u dresovima šest klubova i hrvatske reprezentacije, za koju je strijelac bio 12 puta. Mario Mandžukić postigao je u karijeri 246 pogodaka, dok je Olićeva statistika u dresovima sedam klubova i u reprezentaciji 250 pogodaka.