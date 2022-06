Kraj velike sezone: "Ratnici" uskrsnuli na tronu, s izvanzemaljcem Curryjem

Nakon što su Celticse pobijedili u petoj utakmici finala i poveli 3-2, trener Warriorsa Steve Kerr ušao je u svlačionicu i kazao igračima: "Idemo ovo dovršiti u Bostonu." I tako je i bilo. "Ratnici" su pobijedili "Kelte" (103:90) i svoj četvrti naslov u posljednjih osam godina proslavili na parketu Boston Gardena.

Bilo je to četvrti put u ovoj seriji da su Warriorsi sveli suparnike na manje od 100 koševa i nova potvrda da obrane osvajaju naslove. Dakako, nema trofeja ni bez moćnog napada, a u ovoj je utakmici opet dominirao Stephen Curry uz nemalu pomoć Wigginsa (18 koševa) i Greena (12 koševa, 12 skokova, 8 asistencija) i Poolea (15 koševa). Nakon što je u petoj utakmici trice šutirao 0-9 u ovoj je Curry dalekometno gađao 6-11, no imao je i niz uspješnih prodora pa je s 34 koša te 7 asistencija i 7 skokova odveo svoju momčad do velikog trijumfa i u startu neočekivanog naslova.

"Coach" Kerr: Ovo je nadrealno

Naime, nakon dvije "gladne godine", a skraćene 2020. izborili u tek 15 pobjeda u 65 utakmica, nitko se na početku sezone ovome nije nadao. I zato je Curry zasuzio još i prije završne sirene jer je ovo bio vrhunac jedne "nemoguće misije". A i on je prvi put izabran za najboljeg igrača finalne serije pa je postao tek peti igrač koji je u karijeri bio MVP sezone, MVP finala i najbolji strijelac lige.

– Ovo je nadrealno. Svaka čast našim vlasnicima, generalnom menadžeru, svim mojim igračima, ali ničega ovoga ne bi bilo da nije bilo Stephena Curryja. On je bio za nas što i Duncan za Spurse.

Tako je zborio trener Kerr čije zasluge za četiri naslova iz šest NBA finala u osam posljednjih godina nisu ništa manje. Bivši je to suigrač Tonija Kukoča iz vremena trofejnih Bullsa koji je uz tri naslova s "bikovima" osvojio još i dva prstena sa Spursima da bi mu ovo bio četvrti trenerski trofej. Stoga je i opravdano razmišljanje da je u priču o najvećim NBA trenerima nakon Auerbacha, Rileyja, Jacksona i Popovicha u konkurenciju ušao i Steve Kerr.

On je već na početku svoje trenerske karijere, a već je u prvoj godini postao prvakom, osjetio da u Curryju ima ne samo igračkog virtuoza nego i vođu pa mu je "dao ključeve momčadi". A ovaj to nije zlorabio, štoviše, o čemu svjedoče i njegovi učinci u četirima završnim utakmicama NBA finala u kojima su Warriorsi osvajali naslov. Godine 2015. upisao je 25 koševa i osam asistencija, a dvije godine poslije 34 koša i 10 asistencija. Košgeterski najbolji učinak imao je Curry u završnoj utakmici finala iz 2018., u kojoj je uknjižio 37 koševa da bi u ovoj stao na 34. A sve to znači da mu je prosjek, u utakmicama koje su donosile naslov, bio 32,5 koševa po čemu je bolji od njega jedino Michael Jordan s prosjekom od 33,9 koševa.

Zbog svega toga poznati, vrlo lajavi novinar ESPN-a Stephen A. Smith za Curryja je uskliknuo:

– To je najveći šuter kojeg je na Zemlji Bog stvorio.

Drugi su pak govorili da najbolji NBA tricaš ikad nije s ovog planeta, no njegova moć nije samo u napadačkom čarobnjaštvu već on, premda krhak, igra i dobru obranu. Zabio je 34, a primio samo 10 koševa, pogađao je s 57 posto uspješnosti i tjerao igrače koje je čuvao da pucaju sa samo 25 posto uspješnosti. Izgubio je dvije lopte, a prisilio je suparnike na šest izgubljenih lopti.

No, kada smo već kod obrane, nezaobilazni su i Draymond Green, najglasniji igrač ovog sastava, i posebno Andrew Wiggins. A negdašnji prvi pick drafta ostvario se tek u Warriorsima za koje je bio drugi najvažniji igrač u finalnoj seriji jer je sveo najboljeg igrača Bostona Tatuma na vrlo niske brojke, na 37 posto šuta u cijeloj seriji. Štoviše, Tatum je u šestoj utakmici ubacio samo 13 koševa, a tek dva u posljednjih 26 minuta susreta pa je Jaylen Brown (34 koša) ostao šuterski usamljen.

A "Kelti" su "ratnike" imali na konopcima. Poveli su u seriji 2-1 i izgubili četvrtu na svom parketu, a nakon toga i petu i šestu pa se prvi put u povijesti kluba koji je 17 puta bio prvak dogodilo da u finalu izgubi tri utakmice zaredom.

Durant ih ostavio na cjedilu

No, Celticsi su dovoljno mladi da ih i nagodinu vidimo u vrhu kao i Warriorse koji još nisu prezreli. No, ono što je klub iz San Francisca osvojio ove sezone najslađi im je trofej jer rijetki se, nakon što se uruše, vrate s istim kadrom i ponovo uspnu na sam vrh. A te 2019. napustio ih je teško ozlijeđeni Kevin Durant, a još teže se ozlijedio Klay Thompson koji je izvan stroja bio dvije pune godine pa se dvije sezone životarilo. A onda je uslijedilo uskrsnuće.

Inače, Warriorsi su osnovani 1946. u Philadelphiji, no novi vlasnik ih je 1962. preselio u područje San Francisca, točnije u Oakland da bi se prije tri godine skrasili baš u Friscu. Golden State zovu se od 1971., a od ovog kluba više nastupa u NBA finalima (8) imaju samo Boston Celticsi i LA Lakersi. Ovog su časa druga najvrednija momčad NBA lige, a s procjenom od 4,7 milijardi USD šesti najvredniji sportski klub na svijetu.