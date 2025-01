Kovačić majstorski odigrao i zabio u velikoj pobjedi Cityja. Prvaci u velikom stilu najavili povratak u formu

U susretu 22. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju deklasirao Ipswich Town sa 6-0, uz sjajnu predstavu hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića koji je upisao pogodak i asistenciju. "Građani" su poveli u 27. minuti golom Phila Fodena. Samo tri minute kasnije gosti su povećali prednost, a pogodak je postigao hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić. Foden je na rubu kaznenog prostora dodao Kovačiću, a hrvatski veznjak je sjajno pogodio za 2-0. Bio je to njegov četvrti pogodak ove sezone nakon što je dva zabio Fulhamu, a jedan u susretu protiv Chelsea. Sjajnu predstavu u prvom dijelu Foden je okrunio i drugim golom na utakmici u 42. minuti. U nastavku susreta City je zabio još tri gola, a strijelci su bili Jeremy Doku (49), Erling Haaland (57) i James McAtee (69), a za posljednji pogodak asistirao je Kovačić koji je tri minuta kasnije zamijenjen. Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret za aktualnog engleskog prvaka.

U ranije odigranom susretu Brighton je na gostovanju pobijedio Manchester United sa 3-1. Bila je to treća uzastopna pobjeda Brightona u svim natjecanjima, te osmi susret u nizu bez poraza. S druge strane ManU je u zadnjih šest kola slavio samo jednom. Gosti su poveli već u petoj minuti. Carlos Baleba je uputio dugačku loptu, domaća obrana je "zaspala" što je iskoristio Kaoru Mitoma jurnuvši prema Unitedovom golu, a onda je nesebično dodao do Yankuba Minteha koji je zabio za 1-0. Izjednačio je Bruno Fernades iz kaznenog udarca u 23. minuti, no gosti su 60. minuti stigli do nove prednosti. Ponovo su u glavnoj ulozi bili Mitoma i Minteh. Ovoga puta je Minteh bio asistent, a Mitoma strijelac. Korak bliže pobjedi gosti su stigli u 76. minuti. Yasin Ayari je ubacio s desne strane, Andre Onana se bacio na loptu, no ispala mu je iz ruke, a poklon je iskoristo Georginio Rutter pogodivši za 3-1.

Tri boda je dohvatio i Nottingham Forest porazivši sa 3-2 Southampton, kojeg vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić. Bio je to već peti uzastopni ligaški Jurićev poraz otkako je koncem prosinca preuzeo klub. Debitirao je porazom od West Hama (0-1), potom je upisao poraz od Crystal Palace (1-2), Brentforda (0-5), Manchester Uniteda (1-3), te Foresta. Jedino slavlje pod Jurićevim vodstvom Southampton je ostvario u FA kupu protiv Swansea Cityja (3-0). Forest je poveo sa 3-0 golovima Elliota Andersona (11), Calluma Hudsona-Odoija (28) i Chrisa Wooda (41). Jurićeva momčad je u nastavu uspjela ublažiti poraz golovima Jana Bednareka (60) i Paula Onuachua (90+1).

Identičnim rezultatom je Everton slavio protiv Tottenhama. Za Everton su zabili Domimic Calvert-Lewin (13), Ilman Ndiaye (30) i Archie Gray (45+7ag), dok su za londonski sastav strijelci bili Dejan Kulusevski (77) i Richarlison (90+2. Kolo u ponedjeljak zatvaraju Chelsea i Wolverhampton. Liverpool vodi sa 50 bodova, Nottingham Forest i Arsenal imaju po 44, a četvrti je Manchester City sa 38 bodova koliko ima i Newcastle United na petoj poziciji.