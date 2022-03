Kovačić će protiv Modrića morati igrati na praznom stadionu zbog ruskog vlasnika

Uoči ždrijeba četvrtine finala Lige prvaka kladionice su odredile koeficijente za osvajača klempavog pehara. Tako oko 33 posto šanse daju Manchester Cityju, Liverpool je na 22, Bayern na 20 posto, a ostalih pet klubova prema kladionicama zajedno ima 25 posto šanse za osvajanje najelitnijeg europskog klupskog natjecanja.Među tih ostalih nekoliko klubova su Real Madrid i Chelsea i baš oni čine najzanimljiviji par četvrtfinala. No i jedni i drugi imaju mnogo briga. Chelsea oko vlasnika, a Madriđani oko El clasica koji ih čeka u nedjelju.

Luka protiv Kove

No u ovoj utakmici na terenu će sučeliti dva hrvatska nogometna reprezentativca – Luka Modrić i Mateo Kovačić. Obojica briljiraju u veznom redu i obojica su bacila oko na elitni pehar ove sezone.

Sjetit će se u oba tabora zasigurno i lanjskih međusobnih utakmica u polufinalu Lige prvaka. Chelsea je tada s ukupnim rezultatom 3:1 osigurao svoj treći finale i na kraju ga osvojio.

– Izazov ne može biti veći od toga da igrate na Bernabeuu, i to pred gledateljima. No postoji tu i veliko uzbuđenje oko ove utakmice. Dobro znamo što nas čeka – rekao je trener Chelseaja Thomas Tuchel koji nije izgubio nijednu od šest utakmica LP-a protiv Real Madrida (dvije pobjede, četiri remija).

S obzirom na to da je ždrijeb bio otvoren i svatko je mogao izvući svakoga, ovo je ispalo zanimljivo.

– Nije nam bilo važno da se izbjegne neka engleska momčad, ali uvijek je lijepo igrati s europskim momčadima u ovoj fazi jer s engleskima igramo u domaćem prvenstvu – zaključio je.

Chelsea će možda biti domaćin na zatvorenom stadionu. Ekonomska ograničenja koja je vlada uvela klubu ruskog vlasnika onemogućuju londonskoj momčadi prodaju ulaznica za Stamford Bridge. Plavi bi svoje navijače na stadionu mogli dočekati samo ako prije utakmice protiv Madrida nađu novog vlasnika.

Kada ne bi bilo navijača, rastužilo bi to trenera Reala Carla Ancelottija koji će se vratiti u svoj bivši dom. On je od 2009. do 2011. vodio Chelsea, a u svojoj prvoj sezoni tamo osvojio je Premier ligu i FA kup.

Bernabeu neće pak biti stran teritorij za Kovačića koji je od 2015. do 2019. godine tamo dijelio svlačionicu s Modrićem i društvom.

– Svi znamo tko je Chelsea. Fizički su vrlo čvrsta momčad, vrlo ujedinjeni, bit će težak rival – rekao je bivši Realov napadač, a sada direktor Emilio Butragueño.

Najjače ime kod otočana je ono Romelua Lukakua čija se vrijednost procjenjuje na 100 milijuna eura, dok je kod Reala tu Vinicius Junior. Među ključnim igračima s obje strane su Kai Havertz i Karim Benzema.

Chelsea je aktualni osvajač Lige prvaka, ali i svjetski klupski prvak. U domaćem prvenstvu trenutačno je treći. Real je pak najuspješniji klub u ovom natjecanju, ima 13 naslova, a i vodeća je momčad La Lige.

Kada smo već kod englesko-španjolskih parova, u četvrtfinalu još je jedan takav.

Manchester City favorit

Vodeća momčad Premiershipa i veliki favorit za naslov u LP-u Manchester City sastaje se s Atlético Madridom u kojemu je i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

Atlético će biti prva momčad koja će se suočiti s oba Manchestera u jednoj sezoni još od Juventusa u Kupu Uefe 1967./77. Španjolci su sada prvo izbacili United, a igrat će protiv Cityja u nokaut-fazi europskog natjecanja. Pep Guardiola raspolaže iznimno kvalitetnim igračkim kadrom, ali igrači Diega Simeonea igraju disciplinirano.

Malo tko je očekivao Benficu u četvrtfinalu Lige prvaka, ali evo, gledat ćemo je.Liverpool se već osam puta susreo s Benficom u Europskom kupu/Ligi prvaka, a samo su protiv Chelseaja (10) Redsi odigrali više utakmica u povijesti natjecanja.

Posljednji par čine Villarreal i Bayern. Žuta podmornica je osvajač Europske lige, ima Unaija Emeryja, trenera koji zna kako se osvajaju trofeji, ali ruku na srce, njemački div s druge strane ipak je favorit.

Obrana Villarreala mogla bi Bayernu biti problem, ali teško je pomisliti da se kroz nju neće provući Robert Lewandowski, trenutačno najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone (12 pogodaka). Među Bayernovim pričuvama su i Josip Stanišić i Gabriel Vidović.

Prve utakmice na rasporedu su 5. i 6. travnja i one će pokazati u kojem smjeru ide nogomet ove sezone.