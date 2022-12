Košarkašica nakon 10 mjeseci u ruskom zatvoru vraćena u SAD, Amerikanci pustili trgovca oružjem

Košarkaška zvijezda Brittney Griner stigla je u petak u SAD nakon 10-mjesečnog zatvora u Rusiji koji je okončan razmjenom zatvorenika i puštanjem iz američkog zatvora trgovca oružjem Viktora Bouta kojeg je u zračnoj luci u Moskvi dočekala obitelj.

Griner je, javlja Reuters, sletjela u San Antonio, u Teksasu. Razmjena zatvorenika dogodila se u četvrtak u zračnoj luci Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jučerašnja razmjena je rijedak trenutak suradnje između Rusije i SAD-a nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači, no Kremlj je dao do znanja da to nije znak poboljšanja odnosa.

Dvije su zemlje razmijenile zarobljenike i u travnju, kada je Rusija oslobodila bivšeg marinca Trevora Reeda, a SAD ruskog pilota Konstantina Jarošenka.

Griner (32), dvostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje i zvijezda Phoenix Mercuryja, uhićena je 17. veljače u moskovskoj zračnoj luci nakon što su u njenoj prtljazi pronađeni ulošci za vape s uljem kanabisa, koje je u Rusiji zabranjeno.

Pregovori o njezinu puštanju bili su se zakomplicirali nakon ruske invazije na Ukrajine 24. veljače i kasnijim urušavanjem odnosa između Washingtona i Moskve.

Foto: SUKREE SUKPLANG/REUTERS FILE PHOTO: Suspected Russian arms dealer Viktor Bout is escorted by members of a special police unit after a hearing at a criminal court in Bangkok October 5, 2010. REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo Photo: SUKREE SUKPLANG/REUTERS

Osuđena je 4. kolovoza na devet godina zatvora zbog posjedovanja i krijumčarenja droge. Priznala je krivnju, ali je rekla da je napravila "pogrešku" i da nije namjeravala prekršiti zakon.

Najavljujući njezino puštanje u četvrtak, američki predsjednik Joe Biden rekao je da je zamjena okončala ono što je opisao kao višemjesečni "pakao" za nju i njezinu suprugu.

Dok se Griner vraćala kući, Bout je doputovao u Moskvu i zagrlio majku i suprugu, pokazale su televizijske snimke.

