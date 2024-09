Kontroverzni biznismen opet briljira: Hrvatska? Dajte je meni u ruke! To nam je jedina šansa'

Na naslovnim stranama sportskih rubrika proljetos je često svoju rolu imao Ivan Komak. Vlasnik hrvatskog nogometnog drugoligaša Zrinski Osječko punio je stupce tiskanog i minute TV-programa svojim izjavama o tome kako njegov klub kradu, kako se već zna da neće dobiti bitku sa Šibenikom za ulazak u HNL... Svašta je Komak znao izgovoriti. No, ove sezone njegovom Zrinskom ne ide tako dobro. U prvih šest kola uzeli su samo tri boda, a kako se najavljuje, mogao bi otići trener Mato Neretljak.

- Nisam još prelomio, sutra ću razgovarati i s Matom Neretljakom i s momčadi, očito stvari nisu kakve smo zamišljali, odluku ću sutra donijeti, ali je moguće da ćemo ići u promjenu trenera. Imam li novo ime? Nemam, vjerojatno ću sam voditi momčad u Vinkovcima, kad je teško onda se pokazuje tko je vođa. Napravio sam dvije greške, prva je selekcija igrača, druga odabir trenera. Više nikada neću dovoditi igrače ovako, izabrat ću desetak najboljih u našoj ligi i sve ostalo dovoditi iz višeg ranga, sve drugo je besmisleno. Nažalost, bacili smo vrijeme uzalud, ali ja imam vremena, živjet ću poput Abrahama (175 godina), nikud mi se ne žuri, sigurno ne odustajem od onoga što sam najavio i što znam da će se dogoditi - rekao je Komak u intervjuu za Sportalo.

- Vidite da se sve događa kako sam i rekao tada, kako su Kustić i Vučemilović prošli na Euru? Kako naši klubovi prolaze u Europi? Kako je sada i Dinamo prošao? Ništa neće napraviti sljedećih sedam godina! Jedina šansa je da meni daju reprezentaciju u ruke, ali oni to neće, smatraju me smiješnim. U iduće tri utakmice nećemo uzeti više od dva boda! A ta dvojica uz desetak svojih suradnika su najveći problem našeg nogometa, sve zlo od njih kreće jer rade samo iz svog sitnog interesa kao i svi koji su uz njih i koji to koriste. Nama su prošle godine uzeli 130 000 eura i na kraju nas pokrali i izbacili - poručio je vlasnik Zrinskog.