Konačna odluka: Ovi igrači brane boje Hrvatske u Egiptu, spreman i Karačić

Hrvatska rukometna reprezentacija spremna je za Svjetsko prvenstvo koje se održava u Egiptu od 13. do 31. siječnja, a tamo će otputovati jača nego prije priprema jer joj se priključio Igor Karačić, izjavio je u ponedjeljak izbornik Lino Červar koji je objavio konačan popis igrača za SP.

Igor Karačić je nakon liječničke kontrole koja je trajala danas gotovo cijeli dan dobio zeleno svjetlo i ide u Egipat s reprezentacijom. Zato je Červar morao čekati posljednji trening prije nego što je donio tešku, ali neminovnu odluku i zahvalio dvojici igrača. U Egipat tako ne idu lijevo krilo Lovro Mihić i desni vanjski Šime Ivić.

- Igrači su dali sve od sebe i naravno da bi svatko želio nastupiti na Svjetskom prvenstvu, ali morali smo odabrati 20. Moram pohvaliti igrače za njihovo držanje prema reprezentaciji, ali na toj poziciji imamo već dva krila i Lovro Mihić je razumio da je to logična odluka. Šime Ivić je više puta bio pozvan i uvijek je u krugu reprezentacije, ali već imamo dva ljevaka, i u ovom trenutku, kad imamo Cindrića i Karačića koji danas nisu trenirali punom snagom, kao i Duvnjaka koji je iscrpljen, morali smo dati prednost tome. Oni su naravno doprinijeli našem radu. Igor Karačić ide s nama, on radi pod posebnim programom i mislim da će on na kraju, kad bude trebalo dati sve od sebe - rekao je Červar komentirajući popis.

Inače, zbog koronavirusa Svjetska rukometna federacija (IHF) dopustila je svakoj reprezentaciji da u Egipat može dovesti 20 igrača.

Svjetsko prvenstvo u Egiptu bit će 14. na kojem nastupa hrvatska rukometna reprezentacija. Od samostalnosti do danas Hrvatska nije propustila ni jednu svjetsku smotru i to je svojevrsni fenomen. Pri tome je osvojila jedno zlato (2003.), tri srebra (1995., 2005., 2009.), i jednu broncu (2013). Upravo ta bronca iz Španjolske od prije osam godina posljednja je Hrvatska medalja na svjetskim prvenstvima. I silan motiv ovom naraštaju da konačno prekine taj dugački post. Po ukupnom učinku osvojenih medalja Hrvatska je na diobi sedmog mjesta zajedno s Danskom. Vodeća je Francuska koja ima šest naslova svjetskih prvaka, jedno srebro i četiri bronce. Inače naša reprezentacija je do sada na svjetskim prvenstvima odigrala 111 utakmica. Ima 82 pobjede, 4 remija i 25 poraza.

Kao što je poznato, ždrijeb je Hrvatsku na ovom prvenstvu smjestio u skupinu C zajedno s Japanom, Angolom i Katarom. Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine idu dalje. Prvi susret, Hrvatska igra 15. siječnja u 18,00 sati po hrvatskom vremenu (19,00 sati lokalno) protiv Japana. Dva dana kasnije u istom terminu slijedi susret s Angolom, i 19. siječnja, ponovno u 18,00 sati, čeka je okršaj s Katarom.

Popis reprezenttaivaca za SP u Egiptu: Marin Šego (MONTPELLIER HB), Ivan Pešić (MC MESHKOV BREST), Mate Šunjić (US IVRY HANDBALL), Ivan Čupić (RK VARDAR 1961), Zlatko Horvat (RK METALURG SKOPJE), Manuel Štrlek (TELEKOM VESZPREM HC), David Mandić (RK PPD ZAGREB), Željko Musa (SC MAGDEBURG), Marino Marić (MT MELSUNGEN),

Ilija Brozović (TSV HANNOVER-BURGDORF), Marin Sipić (RK PPD ZAGREB), Luka Cindrić (BARCA), Domagoj Duvnjak (THW KIEL), Janko Kević (RK NEXE), Igor Karačić (LOMZA VIVE KIELCE), Marko amić (SCDHFK LEIPZIG), Halil Jaganjac (RK NEXE), Josip Šarac (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Ivan Martinović (HCHANNOVER-BURGDORF),

Luka Šebetić (TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL)