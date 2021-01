Mijenjaju pravila zbog Srbina? Na Australian Openu velika promjena

Ovogodišnje izdanje Australian Opena na programu je od 8. do 21. veljače, a na njemu ćemo vidjeti bitnu promjenu. Naime, organizatori turnira u Melburnu donijeli su odluku da na mečevima nema linijskih sudaca, navodno, kako bi se smanjio rizik od pandemije korona virusa, ali zdravorazumski je za pretpostaviti kako su to uveli i da se ne bi ponovio incident kao onaj kada je Novak Đoković, prvi reket svijeta, pogodio jednu od linijskih sutkinja lopticom na US Openu.

Umesto njih, taj posao će obavljati "oko sokolovo" što smo imali prilike vidjeti i krajem prošle godine, ali će linijskih sudaca ipak biti na kvalifikacijama koje se održavaju u Dohi i Dubaiju.

Podsjetimo, Đoković je nakon tog pogotka sutkinje i diskvalificiran s turnira.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju. Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.



- Želim ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvoriti u važnu životnu lekciju, kako bih se nastavio razvijati i kao čovjek, ali i kao tenisač - poručio je tada Đoković kojega su mnogi prozivali da je taj događaj rezultat njegove temperamentne naravi i