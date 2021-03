Koljanin ide na bivši klub: 'Po kvaliteti smo još daleko od Mladosti'

Iako će reći da su i očekivali tešku utakmicu, u taboru Mladosti svakako su se nadali osjetnijoj pobjedi nad Vouliagmenijem u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Eurokupa. No na Savi je bilo samo minimalnih 11:10.

Svaka pobjeda je slatka, ali o nekom većem kapitalu uoči atenskog uzvrata 24. ožujka ne može se govoriti.

Mladostaši će zamjeriti sucima, Talijanu Colombu i Španjolcu Ortegi, jedan nedosuđeni peterac, možda i isključenje Bušlje u posljednjoj minuti – nakon čega je Troulos smanjio vodstvo domaćina od 11:9 i postavio konačan rezultat – ali će i priznati da se Vouliagmeni pokazao i čvršćim nego su oni očekivali. A zbog čega je bilo tako, objasnio je trener gostiju Splićanin Hrvoje Koljanin (39), koji je i sam bivši mladostaš, četiri je godine igrao vaterpolo na Savi.

Mladost je favorit

– Imamo dobro posloženu momčad – spoj iskusnih Afroudakisa i Mylonakisa i juniorskih reprezentativaca Grčke, a tu su i naši Lozina i Bašić – a ja nastojim i da igru našeg sastava malo europeiziram, pa naš način igre nije onaj klasični grčki, šablonski, nego se znatno približio igri ostalih europskih momčadi. Po kvaliteti smo još uvijek daleko od Mladosti, ali tu je uzvrat i, dok god bude postojala mogućnost za naš prolaz, nećemo odustajati, borit ćemo se – kaže Koljanin koji već 14 godina radi i živi u Grčkoj.

Naravno, naučio je i grčki iako je to jedan od težih jezika. Na pohvalu da mu je obrana bila odlična uzvratio je:

– I s tom dobrom obranom primili smo 11 pogodaka, jer nije lako igrati protiv Mladosti, posebno protiv njezinih sidraša Radua i Vrlića koji su nam zadavali i najviše problema. Sigurno je da možemo i bolje, ali osjeti se to da nam nedostaje ritam utakmica (grčko je prvenstvo u prekidu zbog pandemije – op. a.) koji bi nas približio većoj homogenosti. Pratim hrvatski vaterpolo i znam što se događa, znam snagu mladostaša, znam kako igraju i to mi je svakako pomoglo. Oni nas sigurno nisu poznavali kao što smo mi njih i to nam je bila jedna velika prednost, ali u uzvratu će ta prednost biti manja, sad su nas upoznali pa će biti još teže.

Kad smo ga upitali kakav rasplet ovog četvrtfinala očekuje, odgovorio je:

– Teško je prognozirati, ali Mladost je favorit. I to ne samo u odmjeravanju s nama, nego i u cijelom Eurokupu. Svjesni smo da neće biti lako pobijediti Mladost, iako je vidljivo da su Zagrepčani hendikepirani neigranjem Harkova i Viskovića – zaključio je Koljanin.

Po pobjedu u Atenu

Posvetimo li se malo više Mladosti, možemo zaključiti da je žapcima očajno nedostajao ljevoruki Harkov, od kojega su oni stvorili jednoga od najubojitijih napadača u Europi. U utakmici s mnogo isključenja braniči su se uglavnom trošili u obrani, pa zato nismo vidjeli Bušlju u njegovu elementu, a svoj dan nije imao ni kapetan Bukić koji je bio iznimno angažiran, ali upropastio je čak četiri igrača više, a pogodio petog s atipične pozicije desnog vanjskog. No bio je i siguran realizator obaju peteraca.

U takvoj situaciji, uz sidraše Radua i Vrlića (postigli su zajedno šest pogodaka te zaradili brojna isključenja i peterce), žapce je ponovno izvukao vratar Marcelić sa sjajnih 12 obrana, obranivši i nekoliko tzv. zicera.

– Idemo po pobjedu u Ateni, ali znamo da nam ni tamo neće biti lako – ispravno je zaključio trener Zoran Bajić.

A pred mladostašima je zbilja paklenski dio sezone: 24. ožujka gostuju u Ateni, a već 27. i 28. ožujka domaćini su završnog turnira Regionalne lige. Kosta, Kosta, zar si se baš sad se morao okliznuti i slomiti podlakticu?