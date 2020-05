Klub Olića i Mandžukića nakon 12 godina pred povratkom u Drugu HNL

Nogometaši Marsonije na putu su da se nakon 12 godina vrate u Drugu hrvatsku ligu. Klub koji je iznjedrio Marija Mandžukića i Ivicu Olića najveći je uspjeh ostvario u sezoni 1994./95., kada je, predvođen braćom Edinom i Zemirom Mujčinom, Karićem i Mašićem, osvojio peto mjesto u Prvoj HNL.

Do sezone 2007./08. plovili su između prve i druge lige, a onda su ispali i od tada ih nema na velikoj sceni. No, čini se da sada pušu neki novi vjetrovi.

Naime, Brođani su vodeći u 3. HNL – istok, a u nogometnim se krugovima sve glasnije govori kako se prvenstva u amaterskim ligama neće nastavljati te kako će prvaci biti proglašeni prema postojećem stanju na tablici.

– Mi priželjkujemo ulazak u Drugu ligu. To je osnova svega. Mislim da smo to do sada svojim sportskim rezultatima i zaslužili. Ove godine stvarno nam sve polazi za rukom. Timski duh je strašan, igrači su puni volje za igrom. Ja to još nisam vidio u amaterskom sportu. Imali smo tri boda prednosti nad Belišćem i čak osam bodova nad Čepinom i došla je ova situacija s koronom, što je zapravo viša sila. Prema propozicijama, mi smo prvi ako se prvenstvo ne nastavi. Naravno, još uvijek se ne zna kada će doći do popuštanja mjera i kada će se moći igrati, hoće li se igrati s publikom ili bez. Mi mislimo da igranje bez publike nema smisla – kaže predsjednik Marsonije Petar Bašić.

Ostane li Marsonia prva, očekuju je dvije kvalifikacijske utakmice za ulazak u 2. HNL, vjerojatno negdje krajem lipnja. U klubu nisu sigurni bi li to bilo pametno. Skloniji su podržati ideju o proširenju Druge lige i njezinoj eventualnoj podjeli na dvije skupine, jer misle da bi to bilo najbolje za razvoj nogometa u Hrvatskoj. U svakom slučaju, Brođani su spremni za drugoligaški iskorak, bez obzira na to što je riječ o sasvim drukčijoj kvalitetnoj razini u odnosu na ono gdje su sada.

– Vjerujem da mi ne bismo ispali iz Druge lige, iako bi bilo jako teško. Znamo svi kakav je situacija u Brodu, novca nema. Mi vrlo teško pokrivamo i sadašnji proračun koji je nešto veći od 800 tisuća kuna godišnje, s obzirom na to da samo oko 150 tisuća dobivamo iz javnih sredstava, a oko 700 tisuća moramo skupiti od donacija. U Drugoj ligi taj iznos je najmanje dvostruko veći. Međutim, publika u našem gradu voli nogomet. I sada nam se na utakmicama okuplja između 500 i 700 ljudi, a u Drugoj ligi ja sam uvjeren da bi ih bilo po dvije-tri tisuće, a onda će se vjerojatno javiti i neki sponzori – nastavlja Bašić.

Nažalost, Marsonijin stadion kraj Save još uvijek ne zadovoljava drugoligaške uvjete. Grad je počeo ulagati u stadion, napravljena je nova istočna tribina s 900 sjedećih mjesta, ali problem su tehnički uvjeti poput najmanje četiri svlačionice, prostorije za novinare, prostorije za doping i slično, što klub ne ispunjava.

– U cijelom projektu stadiona sve to postoji, ali realizacija se očekuje tek za tri do četiri godine. Stoga smo pokrenuli postupak licenciranja drugoga gradskog stadiona Stanko Vlainić – Dida, što bi trebalo biti riješeno do polovice svibnja – ističe prvi čovjek Marsonije.

Ne treba sumnjati da će tribine brodskog stadiona, bez obzira kojeg, u drugoj ligi biti dobro popunjene. O tome govori i podatak da je Marsonia, prema prosjeku broja gledatelja, osmi najgledaniji klub u povijesti Prve HNL.

Može li se u najavljenom pohodu na drugu, a kasnije možda i prvu ligu računati na pomoć najsvjetlijih izdanaka brodskog nogometa Mandžukića i Olića, čiji veliki mural krasi zid Marsina stadiona?

– Kada sam postao predsjednik prije točno godinu dana, tražio sam sve koji žele da se uključe u klub, ali odaziv donatora bio je vrlo slab. Što se tiče naših veličina, mi smo ponosni na to što su Mandžo i Ola potekli iz Marsonije. Olić je u kontaktu s nama, međutim, već godinu dana nismo uspjeli ništa finalizirati. Jednostavno, njegove su obveze tolike da još nismo uspjeli sjesti i dogovoriti mogući angažman. Mandžukić nam je, pak, donirao neke lopte i sportsku opremu i na tome mu zahvaljujem, ali preko svog agenta poručio je da ga trenutačno ne zanima ulaganje u nogomet u Hrvatskoj – završio je Bašić.