Klub kontroverznog poduzetnika prestaje postojati? Izgubio 5:0 pa sasuo bijes u novom ispadu

Prošle sezone Zrinski iz Jurjevca do zadnjeg se kola borio sa Šibenikom za ulazak u HNL. Nisu u tome uspjeli, a ove su sezone nakon sedam kola na posljednjem mjestu drugoligaške ljestvice sa samo dva boda. Zadnji poraz doživjeli su ove subote u Vinkovcima kod Cibalije, i to 5:0. Natjeralo je to vlasnika kluba, kontroverznog poduzetnika Ivana Komaka na novu reakciju.

Već je prije utakmice odlučio potjerati trenera Matu Neretljaka, a ovog je ljeta ostao bez desetak igrača u prijelaznom roku. Htio je i sam Komak voditi momčad protiv Cibalije, ali Hrvatski nogometni savez to ne dopušta, budući da nema trenersku licencu. Nakon utakmice sasuo je sav bijes u intervjuu za portal Budica.hr.

- Klub ću ili prodati, ili ugasiti! To ću riješiti u sljedeća dva-tri tjedna. A onda idem dalje, u Sloveniju, Mađarsku, Bosnu, Srbiju, negdje u Hrvatsku, a možda čak i kod vas u Vinkovce. Moram sjesti s vašim gradonačelnikom da se dogovorimo, ako možemo, vidjet ćemo. U Vinkovcima ne vidim protivnike kakve imam u Osijeku - rekao je Komak.

Planovi koje ima su jasni. Barem njemu.

- Želim preuzeti klub i upravljati procesima. A onda da u roku dvije godine promijenim i HNS. Hvala vam na pažnji i vremenu, moram sada dalje. Nisam zadovoljan ne samo ovom utakmicom nego i cijelom dosadašnjom sezonom. Znate zašto? Borim se protiv velika dva zla. To su lokalni moćnici koji mi ulaze u igrače, protiv Šibenika u zadnjem kolu su mi ušli u šestoricu, ali i HNS. Sada već postajem svjestan da ne mogu protiv njih, vidjet ću što ću dalje - zaključio je.