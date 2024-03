Ključni igrač Dinama zapalio atmosferu pred derbi: 'Slavit ćemo titulu na Maksimiru!'

Ove subote na Poljudu derbi 28. kola HNL-a odigrat će Hajduk i Dinamo. Iako je to posljednji njihov međusobni dvoboj u prvenstvu, ove sezone sastat će se i četiri dana kasnije, opet u Splitu, i to u polufinalu Kupa. Jasno, za oba kluba pobjeda u ligi je jako bitna kako bi nastavili lov za vodećom Rijekom na ljestvici. Tko god izgubi, put do naslova prvaka bit će mu znatno otežan.

Nakon reprezentativne stanke ponovo se podiže atmosfera u oba tabora. Dinamo je tako na svom Facebooku objavio što je rekao Stefan Ristovski, jedan od ključnih igrača plavih iz Maksimira.

- Uvjeren sam da ćemo uspješno izvući sezonu! Ma naravno da će biti tako, nisam ni bahat, ni prepotentan, znam što govorim i znam kakvu kvalitetu imamo u svlačionici. Respekt svakome, ali naslov će se opet proslaviti u Maksimiru! - rekao je Ristovski.

Podsjetimo, utakmicu Hajduka i Dinama u prvenstvu sudit će njemačka sudačka postava predvođena Danielom Siebertom, jednim od najboljih sudaca na svijetu i člana Elitne skupine Uefe. I kup-susret sudit će stranci, i to talijanska sudačka postava s Fabiom Marescom kao glavnim arbitrom. Strani suci bit će i na jadranskom derbiju Rijeke i Hajduka koji se igra odmah u sljedećem kolu, a i na dvoboju Rijeka - Dinamo u kasnijoj fazi sezone.