Kličko kup: Hrvatska ide na snažan međunarodni turnir i predstavlja nove dresove

U glavnom gradu Ukrajine Kijevu, pod visokim pokroviteljstvom gradonačelnika Vitalija Klička, održat će se izuzetno jak međunarodni turnir Kličko kup na kojemu će, osim domaćina Ukrajine, nastupiti Hrvatska, Engleska, Rumunjska, Irska i Švicarska.

Za Hrvatsku će u Kijevu nastupiti Marko Habazin (kapetan), David Sabolek, Slaven Hlišć, Nikola Drožđek, Marko Murselović, Mario Paveli, Ivan Conjar, Mislav Kovačević, Goran spasić, Luka Šiprak, dok će reprezentaciju kao izbornik voditi Dalibor Leskovar.

Za organizatore je ovaj turnir priprema za Svjetsko prvenstvo, koje će se, prema svemu sudeći, održati u Kijevu 2021.godine.

Za Hrvatsku reprezentaciju ovaj turnir predstavlja početak priprema za Kup nacija koji će se održati sredinom srpnja, te pripreme za EURO 2020.

Upravo će ovakva okupljanja reprezentacije omogućiti izborniku da isproba što veći broj novih lica i u jakim utakmica provjeri točno što svaki igrač može ponuditi.

Podsjetimo, Hrvatska je prema ranking listi EMF-a sedma reprezentacija Europe, te trostruki viceprvak Europe (2013., 2015., te 2016.godine), samim time jedan od favorita za osvajanje Eura.

Hrvatska će svoje utakmice igrati:

Petak 24.5.12:00h HRVATSKA – ENGLESKA

Petak 24.5.19:00h HRVATSKA – RUMUNJSKA

Subota 25.5. 11:00h HRVATSKA – UKRAJINA

Subota 25.5. 19.00h HRVATSKA – IRSKA

Nedjelja 26.5. 14:00h HRVATSKA – ŠVICARSKA

Po prvi puta kapetansku traku nositi će jedan od najiskusnijih reprezentativaca, golman Marko Habazin, koji u reprezentativnoj karijeri ima tri srebra s europskih prvenstava.

- Za mene nema veće časti nego biti odabran za kapetana reprezentacije. Kao klinci svi sanjamo da ćemo jedan dan obući sveti dres, a poseban je san sa kapetanskom trako predvoditi svoju reprezentaciju. Drago mi je da će mi se taj san ostvariti. Hvala svima na povjerenju - kazao je Habazin.

- Uvijek će mi u pamćenju ostati urezani penali 2015.godine u Vrsaru kada smo izbacili Bosnu i Hercegovinu i plasirali se u finale Eura, te penali u Grčkoj kada smo, također u polufinalu, izbacili Rusiju - dodao je.

Na klupi Hrvatske sjedit će Dalibor Leskovar, stručnjak koji je dobro poznat u futsal krugovima, kao i nogometnim, kao dugogodišnji sportski djelatnik.

- Kličko kup ćemo prije svega iskoristiti da isprobamo neke taktičke varijante i zamisli. Imamo vrlo dobrih pet utakmica i mislim da će to biti odlična priprema za nadolazeće turnire gdje ćemo se boriti za bodove za nacionalni koeficijent na EMF ljestvici.

Hrvatska će u Kijevu izgledati drugačije nego na drugim velikim natjecanjima jer izbornik želi isprobati što više igrača kako bi bila što jača na EURO 2020.

- Mnogo je tu debitanata i valja vidjeti kako će se snaći na ovoj najvišoj razini mininogometa. No, sve su to prekaljeni igrači i ne sumnjam da će prezentirati svu svoju individualnu kvalitetu, a na nama u stožeru je da to čim bolje ukomponiramo u cjelinu.

To su igrači koje duže pratimo po raznim ligama i turnirima. Završetak je sezone velikog nogometa, pa imamo puno izostanaka standardnih reprezentativaca, posebno onih koji igraju u inozemstvu. Ali eto, prilika je to nekim novim licima da se nametnu i pokušaju izboriti za poziv za reprezentativni dres i u budućnosti - naglasio je Leskovar.

Ovaj će turnir ujedno biti prilka za premijeru nove kolekcije dresova koje će Hrvatska reprezentacija nositi u sezoni 2019./2020.