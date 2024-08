Kćer bivšeg hajdukovca objavom o Donni Vekić digla buku na društvenim mrežama: 'Kako jadno...'

Fenomenalan turnir na Olimpijskim igrama odigrala je Donna Vekić. Nakon polufinala Wimbledona, u Parizu je, na zemljanim terenima Roland Garrosa stigla do same završnice. U njoj je, nažalost, doživjela poraz od senzacionalne Kineskinje Qinwen Zheng sa 6:2 i 6:3. Srebrna medalja koju je Donna osvojila za Hrvatsku njen je najveći doseg u karijeri, bila je to ukupno četvrta hrvatska medalja na ovim Igrama.

No, jedan njen potez nakon meča nije najbolje prihvatila naša druga tenisačica. Mariana Dražić, 29-godišnjakinja rodom iz Makarske obrušila se na rukovanje Donne Vekić i Zheng. Na svom je Instagram Storyju napisala sljedeće:

- Tako jadno rukovanje na kraju meča od strane Vekić. Moraš biti velik čak i u porazu - napisala je Dražić na svojem Instagramu, a uz objavu je stavila i pločicu na kojoj piše "values", odnosno vrijednosti.

Mariana Dražić je trenutno nerangirana na svjetskoj ljestvici u pojedinačnoj konkurenciji, a 282. je na svijetu u konkurenciji parova. Kći je bivšeg igrača Hajduka Darka Dražića koji je 1990. godine upisao i jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Godinama su je proglašavali najljepšom hrvatskom tenisačicom, a na Instagramu je prati 33 tisuće ljudi.

