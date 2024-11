Karizmatični 39-godišnjak pokušat će vratiti Fergusonovu magiju. Karijeru je završio s 32 godine

Jedanaest je godina prošlo od umirovljenja, po mnogima, najboljeg nogometnog trenera svih vremena. Nakon osvajanja naslova prvaka u sezoni 2012./2013. u engleskoj Premier ligi, legendarni Škot Sir Alex Ferguson napustio je klupu Manchester Uniteda. Bio je to najuspješniji trenerski mandat u povijesti nogometa, trajao je 9733 dana, sadržavao 1490 utakmica te klubu donio ukupno 38 trofeja u 27 godina. Od njegova odlaska United više nije nogometni gigant kakav je bio, pod šest različitih trenera u tih jedanaest godina osvojeno je šest trofeja, ali bez konkurentnosti u domaćem prvenstvu.

Redom su Fergusonovu 'magiju' pokušali replicirati David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick i na kraju Erik ten Hag, no nijedan se nije ni približio vraćanju onog 'dobrog starog Uniteda'. Od ovog će tjedna sedmi čovjek pokušati taj izazov provesti u djelo, budući da na Old Traffordu službeno počinje trenerski mandat 39-godišnjeg Portugalca Rúbena Amorima, dojučerašnjeg trenera Sportinga, koji se od lisabonskog kluba na domaćem terenu oprostio proteklog tjedna na veličanstven način, velikom 4:1 pobjedom u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja.

Htjeli ga brojni velikani

Nije iznenađenje što je izbor pao na Amorimu, jednom od najuzbudljivijih i najtraženijih mladih trenera Europe. Samo tijekom ove godine velik su interes za njega pokazivali redom Liverpool, Barcelona, Juventus, Bayern, a čak su i u Manchester Cityju razmišljali o njemu kao potencijalnom nasljedniku velikog Pepa Guardiole. Kako je u tako mladoj trenerskoj dobi došao do ove velike trenerske reputacije, zašto je smatran toliko kvalitetnim trenerom i koji je uopće bio njegov životni put, pregledat ćemo u našem portretu tjedna.

Punim imenom Rúben Filipe Marques Amorim, imao je prilično kratku, ali i vrlo dobru profesionalnu igračku karijeru. Tijekom nje igrao je uglavnom za portugalske klubove Belenenses, Benficu i Bragu, a sveukupno su momčadi u kojima je igrao osvojile deset trofeja (devet Benfica i jedan Braga). Igrao je na poziciji središnjeg 'box-to-box' veznjaka, no po potrebi je znao pokriti i pozicije desnog beka te krilnog igrača. Treneri pod kojima je igrao uvijek su ga isticali kao zahvalnog i inteligentnog igrača, a po mnogima je njegova najveća snaga zapravo bila socijalna inteligencija, njegov utjecaj u svlačionici sa suigračima te činjenica da je nerijetko služio kao spona između trenera i igrača. Najviše je utakmica u svojoj karijeri igrao pod legendarnim portugalskim strategom Jorgeom Jesusom, pod kojim je, priznaje, naučio iznimno puno o trenerskom poslu. Amorim je tijekom svoje igračke karijere upisao 14 nastupa za reprezentaciju Portugala, nastupivši na dvama svjetskim prvenstvima, 2010. godine u Južnoj Africi te 2014. godine u Brazilu. U dresu Portugala nikad nije bio ona prva opcija kraj igrača kao što je bio João Moutinho, što dokazuje i podatak da je u 27 navrata cijeli susret odgledao s klupe kad je bio u zapisniku za utakmice reprezentacije. Međutim, izbornici su ga jako voljeli imati u svojem kadru zbog profesionalnosti i psihološkog utjecaja na suigrače. Primjerice, ondašnji izbornik Paulo Bento jednom je prilikom izjavio da je pozvao Amorima na popis zbog statusa koji ima među drugim igračima i načina na koji podiže kvalitetu rada na treninzima.

Tu je već Amorimu, što je i sam u nekoliko navrata priznao, bilo jasno da će poziv trenerskog posla biti nešto u čemu će se više istaknuti. Stoga nije bilo iznenađenje da je 2017. godine, tek kao 32-godišnjak, odlučio objesiti kopačke o klin i uputiti se u trenerske vode. Zanimljiva poveznica s Man. Unitedom dolazi iz njegovih trenerskih početaka. Naime, dok je u sklopu Lisabonskog nogometnog saveza polagao za trenersku licencu, tjedan dana na praksi je proveo upravo u Unitedu pod mentorskom palicom Josea Mourinha koji je tada bio glavni trener. Amorimov prvi trenerski angažman bio je u klubu Casa Pia, portugalskom trećeligašu. Nakon što je izgubio u prve dvije utakmice, javno je rekao da će odstupiti s trenerske pozicije ako izgubi i u trećoj. Tada je promijenio sustav u onaj s tri igrača otraga te je Casa Pia ubilježila veliki niz utakmica bez poraza, a ta formacija s tri igrača u zadnjoj liniji kasnije je obilježila njegovu trenersku karijeru.

Nakon uspješnog mandata u niželigašu, stigao je poziv Brage, kluba u kojem je Amorim igrao. Bivši Amorimov suigrač iz reprezentacije, strijelac pogotka za naslov europskog prvaka 2016., Eder, ujedno je bio kućni prijatelj sa sportskim direktorom Brage Antonijom Salvadorom. On je tada, 2019. godine, Salvadoru pričao o Amorimovoj nevjerojatnoj karizmi i sposobnosti da na precizan, kratak i jednostavan način svojim suigračima prenese trenerove upute. Salvador je uputio skaute na praćenje Amorimova načina rada, ostao oduševljen te mladića doveo prvo na klupu B momčadi, a onda već nakon nekoliko mjeseci i na klupu prve momčadi. Amorim je vodio Bragu u samo 13 utakmica te s klubom uspio osvojiti naslov u Kupu, a to je već bilo dovoljno kako bi došao pod povećalo Sportinga. Još jedan Amorimov bivši suigrač, Hugo Viana, kao sportski direktor Sportinga žarko je želio dovesti tadašnjeg trenera Brage. Spomenuti Salvador kao sportski direktor Brage hrabro je i ambiciozno stavio klauzulu od deset milijuna eura odštete ako netko želi dovesti Amorima, realno još nedokazanog trenera koji je iza sebe imao samo dva mjeseca trenerskog iskustva u prvoligaškom nogometu, no Viana nije dvojio i odlučio je riskirati i 'odriješiti kesu' u ožujku 2020. godine. Ispostavilo se to kao vjerojatno najbolje uloženih deset milijuna eura u klupskoj povijesti.

Niz od 32 utakmice

U svojoj prvoj punoj sezoni (2020./2021.) Amorim je kao trener Sportinga napravio čudesan niz od 32 utakmice bez poraza i doveo klub do prvog naslova u portugalskom prvenstvu nakon čak 19 godina čekanja, prekinuvši dugogodišnji 'duopol' Benfice i Porta. K tome je, sve do ovog završetka mandata i prelaska u United, dodao još jedan ligaški naslov te jedan naslov pobjednika Kupa. Ukupno gledano, Amorimov mandat drugi je najdulji mandat u povijesti Sportinga (1711 dana) i najuspješniji mandat u povijesti Sportinga (2,28 bodova po utakmici). Tijekom svoje povijesne 'vladavine' pod Amorimom su se u Sportingu profilirali igrači kao što su Pedro Porro (sada u Tottenhamu), João ​Palhinha (sada u Bayernu), Nuno Mendes (sada u PSG-u), Matheus Nunes (sada u Man. Cityju), Manuel Ugarte (sada u Man. Unitedu), ali i brojne nove igračke zvijezde koje su još uvijek u Sportingu, poglavito najbolji golgeter svijeta u kalendarskoj 2024. godini, Šveđanin Viktor Gyökeres, a potom i Morten Hjulmand, Pedro Gonçalves, Goncalo Inácio te brojni drugi. Sporting ostavlja u nevjerojatnoj poziciji, sa stopostotnim bodovnim učinkom u prvenstvu na čelu ljestvice (deset pobjeda u deset susreta) te drugom mjestu od 36 momčadi na ljestvici Lige prvaka (tri pobjede i remi).

Baš zbog te izvrsne pozicije te povjerenja i reputacije koju uživa u Lisabonu, mnogi su se čudili kako to da je Amorim prihvatio poziciju u Unitedu koja je goruća, pod kojom je golemi pritisak i koja je proteklih godina dobila reputaciju 'groblja za trenere'. Odgovor je vrlo jednostavan, Amorim želi najveće moguće izazove, ma koliko god bili teški. Ono što on ima jasan je trenerski potpis, uz atraktivan, dinamičan i napadački orijentiran nogomet, ali još važnije, ima karizmu i socijalnu inteligenciju potrebnu za vođenje kluba oko kojeg je tako velika buka, tako velik medijski pritisak, pa često i velik 'negativni oblak'. Budući da je u svojoj mladoj trenerskoj karijeri pokazao vrsnu vještinu balansiranja odnosa s igračima, navijačima, svojim stožerom te vrhuškom kluba, Amorim je točno ono što treba Manchester Unitedu. Hoće li biti prvi trener koji će vratiti United na staro mjesto nakon Fergusona? Teško je znati, ali potencijal za takvo što itekako je prisutan.