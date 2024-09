Kapetan Luka Modrić na kraju sezone napušta Real, a španjolski mediji razmišljaju tko će ga naslijediti

Poznato je kako u Real Madridu funkcionira određivanje kapetana. Tko je u madridskom klubu najduže, taj dobiva kapetansku traku. Zbog toga je Luka Modrić prvi kapetan kao igrač s najdužim stažem u klubu, a nakon njega Dani Carvajal i Lucas Vasquez.

Modrić i Vasquez bi na kraju sezone trebali otići iz kluba, Carvajal bi preuzeo kapetansku traku, a njegova bi zamjena trebao biti 26-godišnji Federico Valverde koji je u klubu od 2016. godine. U principu, Jesus Vallejo je kronološki sljedeći s obzirom da je dio Reala još od 2015. Međutim, Španjolac je nonstop po posudbama i za njega mjesta u Realu nema. Čak ni na klupi, a kamoli u prvoj postavi, tako da na njega ne treba računati kad govorimo o kapetanskoj traci.

No, postoji mogućnost da Valverde ne preuzme kapetansku traku. Naravno, postoji mogućnost i odlaska iz kluba u međuvremenu, ali, kako javlja As, glavni razlog je što ga kapetanska traka ne zanima.

"Kapetanska traka prema hijerarhiji pripada Luki Modriću, Daniju Carvajalu i Lucasu Vazquezu prije njega, ali Fede Valverde ne treba taj mali komad tkanine. On kapetansku traku ima tetoviranu na ruci. On je vođa još od vrtića", ističe As.

Real Madrid je u jučerašnjem ogledu 4. kola La Lige slavio protiv Betisa 2-0 golovima Kyliana Mbappea. Madriđani su tako smanjili zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda. Barcelona ima maksimalnih 12 bodova, a osim Reala, s osam bodova prate ju i Atletico i Villareal.