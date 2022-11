Junakinja Petra Marčinko: Divila sam se protivnici, ali ušla sam hrabro

Hrvatska junakinja prvog dana kvalifikacijskog susreta Billie Jean King Cupa protiv Njemačke u Rijeci, 16-godišnja Petra Marčinko nakon uvjerljive 6-3, 6-2 pobjede protiv Jule Niemeier izjavila je kako je u dvoboj ušla bez pritiska iako je prije nje Petra Martić izgubila od Eve Lys sa 1-6, 4-6.

"Ušla sam u meč bez pritiska, hrabro, i to je bila razlika od ulaska u mečeve koje sam protiv nje igrala u Zagrebu. Držala sam konstantu tijekom cijelog meča. Nakon Zagreba sam gledala njene mečeve, uključujući US Open, i iskreno sam joj se divila", rekla je Marčinko o suparnici koja je ove godine igrala četvrtfinale Wimbledona i osminu finala US Opena, a protiv koje je prije petka odigrala dva meča, oba na Zagreb Openu, prošle i ove godine, te oba izgubila bez osvojenog seta.

Mlada Marčinko nije propustila zahvaliti i publici na podršci.

"Podrška s tribina je bila nevjerojatna, nikad to nisam doživjela, davali su mi energiju, puno mi je značilo".

Marčinko sada ima pet pobjeda u jednako toliko mečeva u Billie Jean King Cupu, a da će igrati saznala je tek nakon jutarnjeg treninga kada je Donna Vekić odustala zbog ozljede koljena i stopala.

"Uh, samo da sad ne 'zacopramo'. Igraš za državu, igraš za tim, Iva Majoli me držala cijeli meč u fokusu. Drugačije je nego kad si sam na terenu", dodala je.

U prvom meču dana Martić je u meč ušla kao favoritkinja, ali nije uspjela naći rješenje protiv Lys.

"Definitivno ovo nije rezultat kojem smo težili, ali nažalost Lys je danas bila bolja igračica. Rezultatski je ispalo da je bilo lagano za nju, ali ja sam u prvom setu na svakom servisu imala gem lopte. Na 1-2 sam propustila 40-15, kod sljedećeg servisa dvije gem lopte… A to definitivno moraš iskoristiti ako želiš pobijediti. Igrački je bilo tješnje od rezultata, ali su stvari danas otišle na stranu Njemice", rekla je Martić.

Ocjenu prvog dana dala je i hrvatska izbornica Iva Majoli:

"Kad smo saznali da Donna neće igrati kod mene nije bilo puno razmišljala. Petra mi je već u Antalyji unijela jako puno pouzdanja. Koliko god je bilo komentara kako mogu stavljati petu igračicu u odlučujući meč protiv Srbije, tako radim. Petra ima nešto šampionski i liderski, bila bih luda da ju nisam stavila".