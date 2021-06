Još jedna teška ozljeda: Svi su zanijemili nakon užasnog pada braniča kojeg pamte i Hrvati

U susretu 2. kola B skupine Europskog nogometnog prvenstva Rusija je u St Peterburgu pobijedila Finsku sa 1-0 ostavši u igri za prolaz u osminu finala.

Utakmicu je obilježila i teška ozljeda Maria Fernandesa, Brazilca s ruskim državljanstvom, koji je u 25. minuti nezgodno pao nakon jednog zračnog duela pred finskim vratima.

Foto: STANISLAV KRASILNIKOV/Newscom/PIXSELL ST PETERSBURG, RUSSIA – JUNE 16, 2021: Finland's Jere Uronen (L) and Russia's Mario Fernandes in their UEFA Euro 2020 Group B football match at Gazprom Arena Stadium. Stanislav Krasilnikov/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Skočivši sa suparnikom Danielom O'Shaughnessyjem, glavom je zahvatio loptu, no potom nekontrolirano pao na leđa. Utrčala je odmah liječnička ekipa, imobilizirali su mu vrat i na nosilima je iznesen s terena. Odmah je prebačen u bolnicu u Sankt Peterburgu.

Fernandesa inače pamte i hrvatski navijači jer je na SP-u prije tri godine postigao gol u četvrtfinalnom susretu kojim je Rusija u produžecima izborila jedanaesterce. No, potom je u raspucavanju promašio s bijele točke i bio jedan od tragičara ruske momčadi.

