Jel' to moguće? Novi veliki gaf Uefe uoči finala, krenule teorije zavjere

Uefa nastavlja s velikim gafovima uoči finala Lige prvaka. Nakon što su nedavno objavili da je Liverpool novi prvak Europe, ovog puta su objavili sastave za večerašnji okršaj.

To je potaknulo nove teorije zavjere jer poznato je da se sastavi objavljuju sat vremena prije početka utakmice.

Iz Uefe su se oglasili i rekli da je bilo samo riječ o testiranju.

Official #UCLfinal tv channel currently running team cards for tomorrow night...interesting, very interesting...! pic.twitter.com/3mLPAmN51s